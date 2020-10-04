Fenerbahçeli Altay Bayındır en büyük hayalini açıkladı

Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek milli araya moralli giren Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın performansı da camiada büyük beğeni topluyor.

Karagümrük karşısında 87. dakikada kurtardığı penaltıyla kazanılan 3 puanda başrol oynayan Altay, müsabaka sonrası FB TV'ye konuştu.

Kurtardığı penaltı hakkında konuşan Altay, "Penaltılar zor oluyor karar verme açısından ama her maçtan önce penaltı atacak oyuncuların analizini yapıyoruz. Aslında ilk penaltıda da sağ tarafa atlayacaktım. Hocalarımız bunların analizini yapıyor, bu konuda çok hassaslar. Bize yardımcı oluyorlar, biz de sahada Fenerbahçemize yakışır bir performans ortaya koymaya çalışıyoruz. Bütün hocalarımdan aldığım şeyleri sahaya yansıtmak için mücadele ediyorum. Daha fazla çalışacağız. İnşallah sezon sonunda özlemle beklediğimiz şampiyonluğu kutlarız." dedi.

Gelecek hedeflerine dair de açıklama yapan 22 yaşındaki file bekçisi, "Hedeflerimden en önemlisi A Milli Takım'da oynamak. Milli armanın yaş grubu yoktur. Bugün Ümit Milli Takım'a giderim, geçer oynarım. Yarın A Mili Takım'da oynarım. Benim için A Milli Takım veya Ümit Milli Takım'da oynamanın hiçbir farkı yok." ifadelerini kullandı.

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