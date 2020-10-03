Fenerbahçe 2-1 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan yeni transferi Samatta'nın attığı gollerle 2-1 kazandı. Fatih Karagümrük'ün tek golü ise penaltıdan Sabo ile geldi. Karagümrük ayrıca 87. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 8'e yükseltirken, haftaya lider giren konuk ekip Karagümrük ise ilk mağlubiyetini aldı ve 7 puanda kaldı.

FENERBEHÇE YENİLERE KAYBETMİYOR

Fenerbahçe bu sonuçla beraber, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla çıktığı son 12 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler 12 müsabakada 7 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada savunmadan seken topla ceza sahası dışında topla buluşan Samatta'nın sert şutunda meşin yuvarlak direğin dışından auta çıktı.

5. dakikada Sosa'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Lemos'un kafa vuruşu üst direkten döndü.

19. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan açtığı ortaya ön direkte yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

25. dakikada Caner Erkin'in sağ köşeden kullandığı kornerde Samatta'nın vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

30. dakikada Thiam'ın ara pasında ceza alanı içine hareketlenen Valencia'nın şutunu kaleci Viviano iki hamlede kontrol etti.

35. dakikada Lemos'un hatalı pasında topu alan Ndao, pasını Salibur'a çıkardı. Bu futbolcunu sağ çaprazdan vuruşunda top üstten auta çıktı.

İkinci yarıdan dakikalar birazdan...