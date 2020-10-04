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'a soğuk duş! Tottenham 6'ladı! Manchester United 1-6 Tottanham | MAÇ SONUCU

'in iki devi ve Totttenham, 'da karşılaştı. , 2. dakikada 'in penaltı golüyle 1-0 öne geçse de mücadeleden 6-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Giriş Tarihi: 4.10.2020 20:40 ABONE OL
Manchester United'a soğuk duş! Tottenham 6'ladı! Manchester United 1-6 Tottanham | MAÇ SONUCU
Premier Lig'de haftanın maçında Manchester United sahasında Tottenham'ı ağırladı. Ev sahibi takım sahadan ağır bir mağlubiyetle ayrıldı.

Henüz ikinci dakikada penaltı kazanan ve Bruno Fernandes ile öne geçen Manchester United, üstünlüğü 3 dakikada yediği iki golle kaybetti.

Dördüncü dakikada Ndombele ile beraberliği yakalayan Tottenham, 7. dakikada ise Son Heung-min ile öne geçti.

İlk yarının kalan dakikalarında Son Heung-min ve Harry Kane ile 2 gol daha bulan Tottenham, ilk yarıyı 4-1'lik skorla önde kapattı.

İkinci yarıda da Harru Kane ve Serge Aurier iki gol daha bulan Tottenham, Kırmızı Şeytanlar'a ağır bir mağlubiyet yaşattı.

Bu sonucun ardından Tottenham puanını 7'ye yükseltirken, Manchester United ise 3 puanda kaldı.
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Manchester United'a soğuk duş! Tottenham 6'ladı! Manchester United 1-6 Tottanham | MAÇ SONUCU
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