Manchester United'a soğuk duş! Tottenham 6'ladı! Manchester United 1-6 Tottanham | MAÇ SONUCU

Leicester City 0-3 West Ham United | MAÇ SONUCU

Premier Lig'de haftanın maçında Manchester United sahasında Tottenham'ı ağırladı. Ev sahibi takım sahadan ağır bir mağlubiyetle ayrıldı.Henüz ikinci dakikada penaltı kazanan ve Bruno Fernandes ile öne geçen Manchester United, üstünlüğü 3 dakikada yediği iki golle kaybetti.Dördüncü dakikada Ndombele ile beraberliği yakalayan Tottenham, 7. dakikada ise Son Heung-min ile öne geçti.İlk yarının kalan dakikalarında Son Heung-min ve Harry Kane ile 2 gol daha bulan Tottenham, ilk yarıyı 4-1'lik skorla önde kapattı.İkinci yarıda da Harru Kane ve Serge Aurier iki gol daha bulan Tottenham, Kırmızı Şeytanlar'a ağır bir mağlubiyet yaşattı.Bu sonucun ardından Tottenham puanını 7'ye yükseltirken, Manchester United ise 3 puanda kaldı.