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Kronik vaka! ’un skandalları bitmiyor

’un yönettiği maçlarda imza attığı skandallar bitmiyor. Küfür ettiği yan hakemi ile soyunma odasında kavga eden, maçlarda bariz penaltıları es geçen Fırat Aydınus için MHK'den de ses soluk yok!

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 5.10.2020 ABONE OL
Kronik vaka! Fırat Aydınus'un skandalları bitmiyor

Verdiği ve vermediği kararlarla Türk futboluna damga vuran hakem son yıllarda gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz sezon yardımcı hakemine küfür etmesiyle de gündeme gelen ve 30 gün ceza alan Aydınus, yeni sezonda da başrolde... Gaziantep- mücadelesinin son dakikalarında oyunun seyrini değiştiren hatalara imza atan Fırat Aydınus'un akıllarda kalan yakın zaman skandalları şu şekilde:

Kronik vaka! Fırat Aydınus'un skandalları bitmiyor

15 Mart 2020: (- : 1-1) 32. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortaladığı topa yükselen Nwakaeme'yi, Skrtel çekerek düşürdü. Bordo-mavili oyuncuların uzun süre penaltı itirazında bulunduğu pozisyon için devam kararı verdi. Maç içerisinde buna benzer çok sayıda pozisyon yaşandı.

Kronik vaka! Fırat Aydınus'un skandalları bitmiyor

2 Kasım 2019: (- Göztepe: 0-1) çalmadığı fauller, vermediği kartlar ve Trabzonspor'un lehine olan bariz penaltıyı es geçerek yine Aydınus'un yönetimi büyük eleştiri aldı. Trabzonspor, 'ya yapılan kırmızı kartlık faul ve Sörloth'a yönelik faul sonrası verilmeyen penaltıyla ilgili olarak hakem Fırat Aydınus ile VAR hakemi Koray Gençerler'in tarafından cezalandırılmasını talep etti.

Kronik vaka! Fırat Aydınus'un skandalları bitmiyor

14 Eylül 2019: (- Kayserispor: 2-2) - maçında devam ettirdiği pozisyonun benzerinde Antalyaspor aleyhine penaltı kararı veren Aydınus, Kayserisporlu futbolcu Ziya'nın ceza sahasın içerisinde Sangare'nin dizine yaptığı müdahaleyi es geçerek karşılaşmanın kaderine de direkt etki etti.

Kronik vaka! Fırat Aydınus'un skandalları bitmiyor

1 Eylül 2019: (- : 1-1) 33. dakikada Fenerbahçeli Zanka, Nwakaeme'yi ceza sahası içinde arkadan çekse de penaltıyı vermemişti.

Kronik vaka! Fırat Aydınus'un skandalları bitmiyor

3 Mart 2019: (- : 0-2) 'un, yardımcısı Yusuf Bozdoğan'a küfür ettiği kayıtlara yansıdı. Aydınus, yardımcısıyla maç sonu soyunma odasında da kavga etti, kendisini 'ye bildiren temsilci ile de tartıştı. Bu olaydan sonra Bozdoğan'ın hakemlik lisansı ilginç bir şekilde Aralık 2019'da askıya alındı!

Kronik vaka! Fırat Aydınus'un skandalları bitmiyor

29 Nisan 2018: (- : 2-0) Derbide Galatasaray'ın pozisyonunda avantajı oynatan Aydınus, Galatasaraylı oyuncunun golü kaçırmasının ardından penaltı verdi. Kural kitabında yazan madde ise şöyle: Avantaja sahip olan takım pozisyonu değerlendiremezse avantajı kaybolur.

Kronik vaka! Fırat Aydınus'un skandalları bitmiyor

1 Mart 2018: (- : 2-2) İki ezeli rakip yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 devam ederken Alper'in baskı uyguladığı pozisyonda Pepe rakibinin müdahalesi olmadan yerde kaldı. kaleci ile karşı karşıya kaldığında müsabakanın hakemi , ofsayt kararı verdi. Fırat Aydınus topun 'den gittiğini sandı. Ancak topun net bir şekilde Medel'den çıktığı ekranlara yansıdı.

Kronik vaka! Fırat Aydınus'un skandalları bitmiyor

2 Kasım 2018: ( - : 2-2) Heyecanın doruk yaptığı derbide son düdüğün ardından iki takım oyuncuları birbirine girdi, yumruklar konuştu. Galatasaraylı bütün futbolcular bir anda Jailson'u kovaladı. Jailson maç bittikten sonra Belhanda'ya durduk yere tokat attı. hakemin yanına giderek sinirli bir şekilde itirazlarda bulundu ve yönettiği maça isyan etti.

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Kronik vaka! Fırat Aydınus’un skandalları bitmiyor
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