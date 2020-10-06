Milli takım Almanya maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, Almanya ile yarın Köln'de oynayacağı özel karşılaşma öncesindeki son antremanını maçın oynanacağı Köln Rhein Energie Stadyumu'nda yaptı.

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bu maçlar öncesinde Almanya Milli Takımı ile yarın oynayacağı son hazırlık maçı için Rhein Energie Stadyumu'nda çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.

Şenol Güneş: Hedefimiz EURO 2020

Löw Türkiye karşısında şans vereceği 2 ismi açıkladı!