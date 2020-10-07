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: Çok güzel bir var

Son dakika haberi... A 'ın ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından değerlendirmelerde bulunan , çok iyi mücadele ettiklerini ifade etti. Demiral, "Çok güzel mücadele ettik, gerektiği gibi oynadık. Talihsiz goller yedik ama tarihimizde ilk defa Almanya'ya 3 gol atıyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 8.10.2020 00:23 Son Güncelleme: 8.10.2020 00:25 ABONE OL
Merih Demiral: Çok güzel bir milli takım var

A Milli Takım'ın başarılı savunma oyuncusu Merih Demiral 3-3 sona eren Almanya maçını değerlendirdi.

Takım olarak iyi mücadele ettiklerini belirten Merih, "Çok güzel mücadele ettik, gerektiği gibi oynadık. Talihsiz goller yedik ama tarihimizde ilk defa Almanya'ya 3 gol atıyoruz. Genç bir milli takımız, önümüzde güzel günler var, gün geçtikçe daha güzel oluyoruz. Çok güzel bir milli takım var, çok daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR ADIM ATTIK"
Ay-yıldızlı ekibimizin son dakikalardaki beraberlik golünü atan Kenan Karaman ise, "Çok güzel bir mücadele oldu. Takım bugün çok büyük karakter gösterdi. Kolay değil Almanya gibi büyük bir takıma karşı. Bugün bence çok iyi bir performans çıkardık takım olarak. Hocamız bizi maça iyi hazırladı. Rusya ve Sırbistan maçlarına odaklanacağız. Alman ekibi iyi oyunculara sahip, onlar da birkaç oyuncuyu veya yeni gelenleri denedi. Oturmuş ve sistemli bir takım, bunu bugün gösterdiler. Alan bırakınca ne kadar tehlikeli olduklarını gördük. Çok çalışıp bu seviyeye gelmek istiyoruz, güzel bir adım attık." şeklinde konuştu.

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Merih Demiral: Çok güzel bir milli takım var
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