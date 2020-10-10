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: 1 - Denizlispor: 1 | MAÇ SONUCU

nedeniyle lige verilen arada ile Denizlispor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 'lik eşitlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

İHA
Giriş Tarihi: 10.10.2020 21:20 ABONE OL
Antalyaspor: 1 - Denizlispor: 1 | MAÇ SONUCU

Milli maç nedeniyle lige verilen arada Antalyaspor ile Denizlispor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmaya Antalyaspor, Ferhat, Mert, Naldo, Ersan, Veysel, Nuri, Sam, Podolski, Ufuk, Orgill ve Imeri 11'yle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da gol bulmadı ve devre 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın 81. dakikasında Mesanovic ile öne geçen Yukatel Denizlispor'a Antalyaspor 88. dakikada Jahovic'in penaltı vuruşuyla yanıt verdi. Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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Antalyaspor: 1 - Denizlispor: 1 | MAÇ SONUCU
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