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: Ronaldo ve Messi'yi elimizden kaçırdık!

22 yıl ekiplerinden 'i çalıştıran Fransız teknik adam , geçmişte ekibine ve 'yi etme girişiminde bulunduklarını ancak transferlerin son anda gerçekleşmediğini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 16:58 Son Güncelleme: 12.10.2020 17:04 ABONE OL
Arsene Wenger: Ronaldo ve Messi'yi elimizden kaçırdık!

The Guardian'a konuşan Arsene Wenger, Arsenal'i çalıştırdığı dönemde Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi transfer girişiminde bulunduklarını ancak transferlerin son anda gerçekleşmediğini söyledi.

Wenger, Portekizli yıldızın 2003 yazında Manchester United'a transfer olmadan önce Arsenal'a katılmak üzere olduğunu itiraf etti. Ronaldo ile ve annesiyle görüştüklerini söyleyen Arsene Wenger, ''Sporting ile Ronaldo için anlaştık. Ancak Manchester United yardımcı antrenörlüğe Carlos Queiroz'u getirdi ve ardından hızlıca Ronaldo'yu transfer ettiler. Ronaldo ve annesiyle kulüp tesislerinde görüşüp yemek yedik, Arsenal forması bile vardı!'' dedi.

Manchester United 2003 yazında Cristiano Ronaldo'yu 19 milyon euro karşılığında Sporting'den renklerine bağlamıştı.

''FABREGAS'I ALDIĞIMIZDA PIQUE VE MESSI'Yİ DE İSTİYORDUK''

Arsene Wenger daha önce verdiği demeçlerde Yaya Toure ve Zlatan Ibrahimovic'in de Arsenal'ın kıyısından döndüğünü dile getirmişti.

Fransız futbol adamı, Lionel Messi ve Pique ile ilgili de itirafta bulundu. Wenger, Messi'yi Barcelona'nın vermediğini belirterek, ''Messi ve Pique ile ilgileniyorduk. Ancak sanırım menajerler yüzünden olmadı. Pique'yi Manchester United'a gönderdiler. Messi'yi de bırakmak istemediler. Takımda kalması için ona o dönem gereken teklifi yaptılar'' dedi. Arsenal, 2003 yılında Barcelona altyapısından Cesc Fabregas'ı kadrosuna katmıştı.

İngiltere 2-1 Belçika | MAÇ SONUCU

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Arsene Wenger: Ronaldo ve Messi'yi elimizden kaçırdık!
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