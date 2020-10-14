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Flaş değerlendirme! " operasyon adamıdır"

Sabah yazarı , 'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Özbostan'ın sorularını yanıtlayan Çakar, ve 'yı eleştirerek şu ifadeleri kullandı: Serdar Tatlı sevilmez... , Türk futbolu için bir hayal kırıklığı. Tek uyanık onlar, bizler aptalız öyle mi? MHK'deki üyelerin yaptığı hakemliği toplasan, Erman hocamla benim kahvaltıda yaptığımız hakemliğin 10'da biri bile etmez.

Giriş Tarihi: 14.10.2020 09:34 Son Güncelleme: 14.10.2020 09:35 ABONE OL
Flaş değerlendirme! Serdar Tatlı operasyon adamıdır

Sabah'ın deneyimli yazarı Ahmet Çakar, herkes tarafından eleştirilen Merkez Hakem Kurulu ile Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan Çakar, "Hakamler haklıysa Serdar Tatlı operasyon adamıdır" ifadelerini kullandı.

Çakar'ın değerlendirmeleri şöyle:

"MHK'nin hafta sonu yaptığı seminerde tartışmalı pozisyonlar gündeme gelmiş. Trabzonspor'un Denizli maçında Nwakaeme'nin penaltısını iptal eden ve Serkan Asan'ın çekildiği pozisyonda penaltıyı es geçen hakem Volkan Bayarslan, bordo-mavililerin Gaziantep maçında Antep ekibinin penaltısından önce Gaziantepli futbolcunun topa elle temasına rağmen kararından vazgeçmeyen Fırat Aydınus, Ç.Rize- F.Bahçe karşılaşmasında da tepki çeken Arda Kardeşler haklı bulunmuş. MHK'ye göre her şey doğruysa neden biz bu kadar hakemleri tartışıyoruz?

MHK, Türk futbolu için bir hayal kırıklığıdır. İçindeki birçoğunu tanırım. Bazıları ya yan hakemim ya da 4. hakemimdi. MHK Başkanı Serdar Tatlı, hakemler tarafından sevilmeyen, saygı duyulmayan bir isimdir. Tatlı'nın asıl problemi kamuoyunda pek inanmasam da Rıdvan Dilmen tarafından göreve getirilmiş olması dedikodusudur.

Dilmen getirdi-getirmedi, bunun bilmem ama bildiğim bir şey var ki MHK'deki bazı üyeler "Bizi Dilmen getirdi" diyorlar. Ve maalesef hakemler arasında da bu laf çok konuşuluyor. Kaldı ki Rıdvan Dilmen'in konuşmalarında tam açıklık olmasa da Şansal Büyüka telefon falan diyerek işi gargaraya getirdi. Aslında tam olarak ne dediğini de anlamadım. Neymiş efendim Tatlı, dürüstmüş. Dürüstlük hiçbir sektörde avantaj olmamalı, zaten her insan dürüst olmalı.

Neymiş efendim MHK Trabzon'un katledildiği maçlarda hakemleri haklı bulmuş. Eğer Trabzon'un katledildiği pozisyonlarda hakemler haklıysa o zaman gerçekten Serdar Tatlı bir operasyon adamı olarak oraya getirilmiştir. Tek uyanık MHK, bizler aptalız öyle mi? MHK'deki tüm üyelerin yaptığı hakemliği toplasan Erman hocamla benim sabah kahvaltısında yaptığımız hakemliğin 10'da biri bile etmez. Kurnazlık yapmayın, akıllı olun, akıbetiniz, pek tabii ki sportif anlamda söylüyorum, çok kötü olur."

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Flaş değerlendirme! "Serdar Tatlı operasyon adamıdır"
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