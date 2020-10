"Hakemler haklıysa Serdar Tatlı operasyon adamıdır"

Serdar Tatlı sevilmez... Merkez Hakem Kurulu, Türk futbolu için bir hayal kırıklığı. Tek uyanık onlar, bizler aptalız öyle mi? MHK'deki üyelerin yaptığı hakemliği toplasan, Erman hocamla benim kahvaltıda yaptığımız hakemliğin 10'da biri bile etmez

Murat ÖZBOSTAN sordu, Ahmet ÇAKAR cevapladı



1- MHK'nin hafta sonu yaptığı seminerde tartışmalı pozisyonlar gündeme gelmiş. Trabzonspor'un Denizli maçında Nwakaeme'nin penaltısını iptal eden ve Serkan Asan'ın çekildiği pozisyonda penaltıyı es geçen hakem Volkan Bayarslan, bordo-mavililerin Gaziantep maçında Antep ekibinin penaltısından önce Gaziantepli futbolcunun topa elle temasına rağmen kararından vazgeçmeyen Fırat Aydınus, Ç.Rize- F.Bahçe karşılaşmasında da tepki çeken Arda Kardeşler haklı bulunmuş. MHK'ye göre her şey doğruysa neden biz bu kadar hakemleri tartışıyoruz?

MHK, Türk futbolu için bir hayal kırıklığıdır. İçindeki birçoğunu tanırım. Bazıları ya yan hakemim ya da 4. hakemimdi. MHK Başkanı Serdar Tatlı, hakemler tarafından sevilmeyen, saygı duyulmayan bir isimdir. Tatlı'nın asıl problemi kamuoyunda pek inanmasam da Rıdvan Dilmen tarafından göreve getirilmiş olması dedikodusudur. Dilmen getirdi-getirmedi, bunun bilmem ama bildiğim bir şey var ki MHK'deki bazı üyeler "Bizi Dilmen getirdi" diyorlar. Ve maalesef hakemler arasında da bu laf çok konuşuluyor. Kaldı ki Rıdvan Dilmen'in konuşmalarında tam açıklık olmasa da Şansal Büyüka telefon falan diyerek işi gargaraya getirdi. Aslında tam olarak ne dediğini de anlamadım. Neymiş efendim Tatlı, dürüstmüş. Dürüstlük hiçbir sektörde avantaj olmamalı, zaten her insan dürüst olmalı. Neymiş efendim MHK Trabzon'un katledildiği maçlarda hakemleri haklı bulmuş. Eğer Trabzon'un katledildiği pozisyonlarda hakemler haklıysa o zaman gerçekten Serdar Tatlı bir operasyon adamı olarak oraya getirilmiştir. Tek uyanık MHK, bizler aptalız öyle mi? MHK'deki tüm üyelerin yaptığı hakemliği toplasan Erman hocamla benim sabah kahvaltısında yaptığımız hakemliğin 10'da biri bile etmez. Kurnazlık yapmayın, akıllı olun, akıbetiniz, pek tabii ki sportif anlamda söylüyorum, çok kötü olur.



ORMAN'NIN SUSMASI RAHATSIZ EDİCİ



2- Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin önümüzdeki ay yapılacak divan kurulu toplantısında Fikret Orman'ın görevi kötüye kullanma ve kulübü taksirle zarara uğratmaktan dolayı ihracını isteyeceği konuşuluyor. Bu kavga ve gerilim Beşiktaş'ı nereye götürür? Bu hamle doğru mu?

Fikret Orman susuyor, ortalarda yok, şu an suyun altına girmiş durumda. Hakkında birçok şaibe dillendirilirken onun susuyor olması rahatsız edici. Fakat Ahmet Nur Çebi ve diğer arkadaşlar içeride yaşanan doğru ve yanlışı bizden iyi biliyorlar. Ahmet Nur Çebi dürüst bir insan, boşa atmaz. Bekleyip göreceğiz…



TEKNİK DİREKTÖRLERİN DE SORUMLULUĞU VAR



3- G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, mali sorunlar nedeniyle kulüplerin kapısına kilit vurulması gerektiğini söyledi ve Türk futbolu adına kara bir tablo çizdi. Bir teknik adamın yaptığı bu yorumlar için düşünceniz nedir?

Fatih Terim'in dedikleri aslında malumun ilamıdır. Fakat garip olan şu, bu garip sistemde Fatih Terim, milyonlarca Euro kazandı, milyonlarca Euro'luk düzinelerce adam aldırttı, şimdi de 'kilit vuralım' falan diyor. Haaa şunu deseydi anlardım, "Başta ben olmak üzere tüm teknik adamlar, tüm kulüp yöneticileri günü kurtarmak için bol bulduk, bulamaçla harcadık", işte o zaman durum farklı olurdu. Türk futbolunun son 20-25 yılında en fazla görev yapmış, en büyük paraları kazanmış ve en büyük başarılara imza atmış adam Fatih Terim, kulüplerin bu hale gelmesinde rolü vardır. Diagne'yi Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya ben mi aldırdım! Falcao'ya dünyanın parasının verilmesine kim onay verdi!



FLORYA'DA YAŞANANLAR BASİT AMA REZİL BİR DURUM



4- Florya'da Ümit Milli Takım ile Galatasaray bir maç yaptı. Marcao'nun Halil'in yüzüne tokat attığı iddia edildi. Fakat taraflar bu iddiaları yalanladı. Erol Bulut ise Altay ile konuştuğunu, olayın gerçek olduğunu belirterek, "Olayın üstü kapatılıyor" dedi. Hatta iddialara göre maçı yöneten hakem, raporuna olaylarla ilgili tek bir satır yazmamış. Biz bu duruma nasıl bakmalıyız?

Erol Bulut'un "Kaleci Altay ile konuştum, tokat doğrudur" açıklaması olmasaydı dedikoduların hepsinin yalan ve kasıtlı olduğunu düşünebilirdim. Ama Altay'ı hiç tanımasam da çok temiz, dürüst ve entelektüel bir çocuğa benziyor. Altay niye yalan söylesin ki? Zaten garip olan da maçın kaydının olmaması. Diğer bir garip taraf da hakeme maçı bitirtmişler. Bir maçın bitirilmesine antrenörler karar veremez. Eğer bu iş doğruysa ki Erol Bulut ve Altay'ın açıklamasından sonra bazı şeylerin örtbas edildiği izlenimi almış olsam da bu Türk futbolunun bittiği andır. Basit ama rezil bir durum.