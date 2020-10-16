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'da corona kabusu bitmiyor! Pozitif vaka...

Daha önce 6 pozitif vaka bildiren , 11 futbolcusunun ve 'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 18:30 Son Güncelleme: 16.10.2020 18:58 ABONE OL
Hatayspor'da corona kabusu bitmiyor! Pozitif vaka...

Hatayspor'da geçtiğimiz günlerde 6 futbolcunun corona virüs testi pozitif çıkarken bugün bu sayı 19'a yükseldi. Teknik Direktör Ömer Erdoğan'a da virüse yakalanan isimlerden.

Hatayspor'da corona virüs şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan 2 test sonucunda 6 futbolcusunda corona virüs tespit edilen Hatayspor'da bugün sayı 19'a çıktı. Bugün yapılan testler neticesinde 11 futbolcunun yanı sıra 1 kulüp personeli ve Teknik Direktör Ömer Erdoğan'da da bulgular pozitif olarak saptandı.

İşte Hatayspor'dan yapılan açıklama

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Hatayspor'da corona kabusu bitmiyor! Pozitif vaka...
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