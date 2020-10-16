Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak: Kararı federasyon verecek
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da 17 futbolcu ve teknik direktör Ömer Erdoğan yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı. Ligin 5. haftasında Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Mücadelenin oynanıp oynanmayacağına dair kulübün sportif direktörü Fatih Kavlak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kavlak "Bu konuda kararı federasyon verecek" dedi.