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Pelkas'tan Sosa Ozan ve sözleri!

'nin yeni transferi Yunan futbolcu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Pelkas, "Fenerbahçe'ye gelmeden önce ile konuştum kendisi çok iyi bir hoca ve çok iyi bir insan. , Sosa, Ozan ile aramızda rekabetin olması takım için bir avantaj" dedi.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 14:27 Son Güncelleme: 16.10.2020 15:16 ABONE OL
Pelkas'tan Sosa Ozan ve Mert Hakan sözleri!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Yunan futbolcu Dimitris Pelkas basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dimitris Pelkas basın toplantısında şu ifadeleri kullandı;

"Fenerbahçe'ye gelmeden önce Erol Bulut ile konuştum. Kendisi çok iyi bir hoca ve çok iyi bir insan. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Avrupa'nın da önde gelen gelen büyük kulüplerinden bir tanesi. Fenerbahçe şampiyon olacak. Transfer döneminde çok fazla oyuncu katıldı Fenerbahçe'ye. Umarım kısa sürede, iyi bir kimya yakalarız. Daha önce Garry Rodrigues ve Mame Thiam ile oynadım. Perotti'yi de tanıyorum. İyi bir takım olmak, şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. 2014'ten beri kazanılamamış bir şampiyonluk var. Mert Hakan, Sosa, Ozan ile aramızda rekabetin olması takım için bir avantaj."

Dimitrios Pelkas: Türkiye Ligi Yunanistan Ligi'nden daha iyi

"Ben futbolu tutkuyla oynayan bir futbolcuyum. Futbol bir takım oyunu, yardımlaşarak oynamamız gerekiyor. Maçları oynadıktan sonra benimle alakalı fikir sahibi olabilirsiniz, şu an bundan bahsetmek istemiyorum. Bildiğim kadarıyla Süper Lig'de maçlar yüksek tempoda oynanıyor. Bakasetas ve Tzvellas ile görüştüm onlar da buranın Yunanistan Ligi'nden daha iyi bir lig olduğunu söylediler. Ligde şampiyonluk kazanmak istiyorsak, yoğun çalışmamız gerekiyor. Mevkimdeki oyuncu çokluğu önemli, herkes iyi olursa takım da iyi olacak."

Dimitris Pelkas'ın Fenerbahçe'yi tercih etme nedeni...

"Fenerbahçe beni gerçekten istedi. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Ayrılma zamanı gelmişti, farklı bir atmosfer için bu şarttı. Ben de bunun için bir değişikliğe ihtiyaç duydum. Taraftarlar arasında benzerlikler var. Fenerbahçe taraftarının videolarını izledim, zaten daha önceden de herkes gibi biliyordum. Şu an Covid'den dolayı taraftarlar gelemiyor ancak sabırsızlıkla taraftarı bekliyorum."

"Dimitrios Pelkas aslında ideal bir 8 numara"

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Pelkas'tan Sosa Ozan ve Mert Hakan sözleri!
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