Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başekşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Trabzonspor yorumu!

Başekşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'tan yorumu!

'de 5. haftanın en önemli maçında deplasmanda 'u 2-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanı almasını bildi. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözleri...

İHA
Giriş Tarihi: 17.10.2020 21:59 Son Güncelleme: 17.10.2020 22:18 ABONE OL
Başekşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Trabzonspor yorumu!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazandıkları Trabzonspor karşılaşmasında hem taktiksel hem de fiziksel olarak üstünlüklerini sahaya koyduklarını söyledi.

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma Başakşehir'in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, haklı galibiyet aldıklarını belirterek, "Bugün maç öncesi rakip kadrodaki eksiklikler bizim için avantajdı. Oyun olarak sahada kendi kalitemizi, kendi enerjimizi, istediklerimizi doğru bir şekilde hem taktiksel hem de fiziksel olarak üstünlüğümüzü sahaya koyduk. Pas yapan, pozisyona giren, gol atan, iyi savunma yapan takım olarak haklı galibiyet aldık. Biz özelikle golü bulduktan sonra oyunu götürdük. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 4 haftalık zorlu bir süreç geçirdik. 5. haftada önemli takıma karşı galip geldiğimiz için mutluyuz. Salı günü tekrar Avrupa müsabakası için hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Trabzon'da kazanan Başakşehir! Trabzonspor 0-2 Başakşehir

EN ÇOK OKUNANLAR

MEB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Diğer sınıflar (5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar) için okullar ne zaman açılacak, okula gidecek?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Zonguldak'ta büyük müjdeyi duyurdu! Doğal Gaz rezervimiz 405 milyar metreküp oldu
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı yinelendi! Hafta sonu hava durumu da açıklandı (O saatlere dikkat)
SON DAKİKA HABERİ! Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! "Daha çabuk yakalanıyor, daha zor atlatıyor"
Esra Erol’da programında flaş gelişme Türkiye’nin konuştuğu olayda DNA testinin sonucu açıklandı
Son dakika haberleri: Dünya yeniden alarma geçti; yeni bir virüs başlangıcı olabilir! İnsanlara da bulaşabiliyor...
SON DAKİKA! Meteoroloji'den sağanak yağış, hava durumu ve fırtına uyarısı geldi: İstanbullular hafta sonuna dikkat! Sağanak yağış ve fırtına geliyor
SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | 17 Ekim 2020 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel rakamlar!
Son dakika haberi: Antalya'dan şoke eden görüntüler geldi! Şırıngayı boynuna sapladı ve...
iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max fiyatları belli oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Başekşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Trabzonspor yorumu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA