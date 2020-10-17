Başekşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Trabzonspor yorumu!

Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı. Mücadele sonrasında teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, "Galip geldiğimiz için mutluyuz" dedi.