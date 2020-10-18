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'tan VAR isyanı!

Son dakika haberleri... 'in beşinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 'yi 3-2'lik skorla mağlup etti. Sarı lacivertli takımın , maç sonrasıda yaptığı açıklamada VAR'a tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 18.10.2020 21:56 ABONE OL
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan VAR isyanı!

Hakem Atilla Karaoğlan'ın performansını değerlendirerek başlayan Erol Bulut, "Hakemin performansından bugün memnun olmadık. Göztepe'nin penaltısının uzaktan yakından penaltıyla ilgisi yok, hakemin en azından VAR'a gidip kontrol etmesi gerekiyordu ama onu da yapmadı. Çok uzun haftalar var ve hakemlerin her takım için çok daha dikkatli olması gerekiyor" dedi.

"5-6 YAPABİLİRDİK"
Göztepe karşısında 5-6 gol atma şansını yakaladıklarını ifade eden Bulut, "Maça iyi başladık, istediğimiz gibi de gitti. İlk yarıda bir kaç gol daha atabilirdik. "Ben 5 diyeyim siz 6 deyin, net gol pozisyonlarımız var. 3 gol attık ama 5-6 yapabilirdik, bunu başarabilirdik ama değerlendiremedik. Bu konu üzerinden daha fazla çalışacağız ve bu sorunu ortadan kaldıracağız" şeklinde konuştu.

"ÜZERİNE KOYARAK GİTMEK İSTİYORUZ"
Takım olarak gelişmek zorunda olduklarını ifade eden Bulut, "Her hafta geçtikçe takım daha iyiye gidiyor. Takımın yarısı zaten yoktu, milli takımlara gitmişti. Her hafta üzerine koyarak gitmek istiyoruz; daha çok çalışmamız lazım, 35 hafta daha var ve yakaladığımız pozisyonları gole çevirme konusunda kendimizi geliştirmek zorundayız. Biz bireysel olarak değil, takım olarak değerlendiriyoruz, dolayısıyla hiçbir futbolcumun bireysel performansını değerlendirmem" dedi.

Göztepe 2-3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan VAR isyanı!
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