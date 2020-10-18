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2-3 | MAÇ SONUCU

'in 5. haftasında 'de nefesler kesildi. Ligin 4. haftaya kadar yenilgisiz takımlarından ile , Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. 5 gole sahne olan karşılaşmada kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu.

Giriş Tarihi: 18.10.2020 17:56 Son Güncelleme: 18.10.2020 21:11 ABONE OL
Göztepe 2-3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 5. haftasında İzmir'de nefesler kesildi. Ligin 4. haftaya kadar yenilgisiz takımlarından Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. 5 gole sahne olan karşılaşmada kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu.

Karşılaşmada sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller, Sosa (p), Serdar Aziz ve yeni transfer Pelkas'tan geldi. Ev sahibi ekibin gollerini ise biri penaltıdan olmak üzere Guilherme kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe yoluna yenilgisiz devam etti ve puanını 11'e yükseltti. Ev sahibi Göztepe ise ilk yenilgisini tattı ve 6 puanda kaldı.

Serdar Aziz'den penaltı tepkisi! Göztepe - Fenerbahçe maçında...

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 24. dakikasında sol kanattan Ozan Tufan'ın yaptığı ortada ceza alanı içinde topun Poko'dan sektiği pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu izledi. Hakemin Poko'nun topa elle müdahale ettiğine karar vermesi üzerine kazanılan penaltı atışını kullanan Sosa, 26. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

33. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde Serdar'la mücadele eden Tripic'in yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Atilla Karaoğlu bu kez Göztepe lehine penaltı kararı verdi. Atışı 34. dakikada kullanan Guilherme takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1.

36. dakikada ceza sahası içinde sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Samatta'nın sert şutunda kaleci İrfan Can topu uzaklaştırdı.

43. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. Sağ kanattan Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Serdar Aziz kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Fenerbahçe 2-1 önde bitirdi.

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İkinci yarıdan dakikalar birazdan...

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Göztepe 2-3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU
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