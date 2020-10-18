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'den penaltı tepkisi! - maçında...

ile 'nin karşı karşıya geldiği maça penaltılar damga vurdu. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltının ardından 'de skoru penaltı atışıyla eşitledi. Sarı-kırmızılıların lehine verilen penaltı kararı sonrası hakeme tepki gösterdi. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 18.10.2020 20:25 ABONE OL

Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısına hakem Atilla Karaoğlan'ın penaltı kararları damga vurdu.

Maçın 25. dakikasında Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR incelemesi sonucu Ozan'ın ortasında Andre Poko'nun topa elle müdahale ettiğini tespit ederek penaltı kararı verdi.

Maçın 32. dakikasında ceza sahası içi sol çaprazdan sol çizgiye inen Tripic, Serdar Aziz'den kurtulmak isterken rakibinin kayarak yaptığı hamleyle yerde kaldı ve Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

SERDAR AZİZ: BEN DOKUNMADIM
Göztepe lehine verilen penaltı kararı sonrasında Serdar Aziz, hakem Atilla Karaoğlan'ın yanına giderek, "Ben bir şey yapmadım, ben dokunmadım, vallahi ben değmedim" ifadelerini kullandı.

İşte o pozisyon ve Serdar Aziz'in tepkisi



Görüntüler BeIN Sports'dan alınmıştır...

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Serdar Aziz'den penaltı tepkisi! Göztepe - Fenerbahçe maçında...
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