Fenerbahçe'de Pelkas ilk maçında golle tanıştı!

Süper Lig'in beşinci haftasında Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe deplasmanına çıktı. Sarı lacivertli takımda yeni transferler Sangare ve Dimitris Pelkas, ilk kez bir Süper Lig maçında Fenerbahçe formasını giydiler. Öte yandan sarı lacivertli takımın Yunanistan ekibi PAOK'tan kadrosuna kattığı yeni transferi Dimitris Pelkas, takımını Göztepe karşısında 3-1 öne geçiren golü attı. 51. dakikada golünü atan Pelkas, 70. dakikada yerini bir diğer yeni transfer Sinan Gümüş'e bıraktı. Mücadeleden 3-2 galip ayrılan Kanarya, maç fazlasıyla liderliğe oturdu.Göztepe 2-3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU