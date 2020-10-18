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'a Hollandalı yıldız Virgil 'ten kötü haber

'de Everton derbisinde sakatlanan 'un Hollandalı yıldızı Virgil 'ten kötü haber geldi. Yıldız isim ameliyat edilecek ve geri dönüş tarihi belli değil.

AA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 21:25 Son Güncelleme: 18.10.2020 21:31 ABONE OL
Liverpool'a Hollandalı yıldız Virgil van Dijk'ten kötü haber

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Virgil van Dijk, ameliyat edilecek.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Everton ile dün oynanan ve 2-2 sona eren derbi maçta kaleci Jordan Pickford'un müdahalesi sonrası sakatlanan Hollandalı savunma oyuncunun dizinden operasyon geçireceği kaydedildi.

Ameliyatın ardından rehabilitasyon programına girecek 29 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili bilgi verilmedi.

Liverpool'a 2018 yılının ocak ayında 75 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer olan van Dijk, takımının bütün lig maçlarında forma giydi.

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Liverpool'a Hollandalı yıldız Virgil van Dijk'ten kötü haber
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