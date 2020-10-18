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Tottenham şokta! West Ham 3-0'dan döndü | Tottenham 3-3

'in 5. haftasında sahasında 'u ağırlayan ve ilk 16 dakikada 3-0 öne geçen Tottenham, West Ham United karşısında şok bir puan kaybı yaşadı.

AA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 21:21 Son Güncelleme: 18.10.2020 21:21 ABONE OL
Tottenham şokta! West Ham 3-0'dan döndü | Tottenham 3-3 West Ham United

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham, sahasında West Ham United ile 3-3 berabere kaldı.

Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, 1. dakikada Heung-Min Son ile 8 ve 16. dakikalarda Harry Kane'in attığı gollerle derbi mücadelenin ilk yarısını 3-0 önde kapadı.

82. dakikada Fabian Balbuena ile ilk golünü bulan konuk takım, 85. dakikada Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle farkı bire indirdi. 90+4. dakikada Manuel Lanzini'nin şık golüyle karşılaşma 3-3 sona erdi.

Real Madrid'den kiralık olarak eski takımı Tottenham'a geri dönen Gareth Bale, 72. dakikada oyuna girdi.

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Tottenham şokta! West Ham 3-0'dan döndü | Tottenham 3-3 West Ham United
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