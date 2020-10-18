Brighton puanı 90’da kaptı! Crystal Palace 1-1 Brighton

Premier Lig'in beşinci haftasında Crystal Palace, sahasında Brighton'u ağırladı. Crystal Palace'ı öne geçiren golü 19. dakikada penaltıdan Zaha kaydetti. Bu golle öne geçen Palace, maçın son anlarına kadar önde olan taraftı. Brighton ise aradığı golü 90. dakikada Alexis Mac Allister ile buldu. Mücadele bu golle 1-1 sona erdi ve iki takım da bir puana razı oldu. Öte yandan Brighton'da Lewis Dunk, 90+3'te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın ardından Crystal Palace puanını 7'ye, Brigton ise 4'e yükseltti.

Crystal Palace önümüzdeki hafta Fulham deplasmanında sahaya çıkacak. Brighton ise sahasında West Bromwich'i ağırlayacak.

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