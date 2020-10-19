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: 'in bu yaşta oynamaması çok yazık

'in efsanevi eski , hakkında açıklamalarda bulundu. 71 yaşındaki teknik adam, "Mesut Özil çok değerli bir futbolcu. Şu anda 32 yaşında. Onun gibi büyük bir futbolcunun bu yaşta oynamaması çok yazık" dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 16:55 Son Güncelleme: 19.10.2020 16:55 ABONE OL
Arsene Wenger: Mesut Özil'in bu yaşta oynamaması çok yazık

Arsenal'i 22 yıl çalıştıran Londra ekibin eski teknik direktörü Arsene Wenger, açıklamalarda bulundu.

NTV'ye konuşan Arsene Wenger, Arsenal'e transfer ettiği Mesut Özil'in forma şansı bulamaması hakkında konuşan Fransız teknik adam, "Mesut Özil çok değerli bir futbolcu. Şu anda 32 yaşında. Onun gibi büyük bir futbolcunun bu yaşta oynamaması çok yazık. Ancak çalışmaya devam etmeli ve teknik direktörü Mikel Arteta'nın kararlarını kabullenmeli. Umarım özgüvenini kaybetmez"' ifadelerini kullandı.

Türk futbolu hakkında görüşlerini aktaran ve halkımızdan övgüyle bahseden Wenger, "Türk futbolu uzun süren aranın ardından yeniden kendine geliyor. Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde ve Uluslar Ligi'nde ilginç sonuçlar elde ediyorlar. Fransa'yı yendiler. Yeniden canlandıklarını düşünüyorum. Avrupa kupalarında defalarca Türkiye'de oynama şansım oldu. Türk halkının olağanüstü bir futbol tutkusu var" dedi.

Pandemi sürecinin futbola etkilerinden bahseden Wenger, "Futbol yıllık 45 milyar doları bulan cirosundan 15 milyar dolar kaybedecek. Finansman sorununu çözebilecek tek unsur futbolcular. Çünkü kulüplerin giderlerinin %60'ını maaşlar oluşturuyor. FIFA olarak virüsün en iyi ihtimalle gelecek yaza kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Yani Avrupa Şampiyonaları, Olimpiyat Oyunları gibi dev organizasyonların bütçeleri sürekli sorgulanacak" açıklamasını yaptı.

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Arsene Wenger: Mesut Özil'in bu yaşta oynamaması çok yazık
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