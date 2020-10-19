Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çağdaş Atan: Kazanmayı hak ettik

: Kazanmayı hak ettik

'in 5. haftasında 'ı deplasmanda mağlup eden 'da, teknik direktör galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Atan, ""Galatasaray'ı yenmeyi hak ettik mi? Oyun olarak, baskı olarak, mentalite olarak bence hak ettik." dedi.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 23:06 ABONE OL
Çağdaş Atan: Kazanmayı hak ettik

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray'ı 90+5'te attıkları golle 2-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Aslında biz Galatasaray'ın 4-1-4-1 oynamasını bekliyorduk. Ona göre 3-4-1-2 adam adama her yerde önde presle başlamak istiyorduk. Galatasaray, 4-3-1-2'yi tercih etti. Biz de o yüzden 3-5-2 ile pres yaptık. Her zaman yüksek bir seviyede oynamak istiyoruz, Galatasaray karşısında da öyle oldu. "Galatasaray'a karşı 11'e 11 ancak bu kadar oynanırdı. İkinci yarıdan çok mutlu mutlu muyum? Değilim"

"Galatasaray'ı yenmeyi hak ettik mi? Oyun olarak, baskı olarak, mentalite olarak bence hak ettik. Yeni bir takım oluştu ve bu takımda da en yüksek verimi almaya çalışıyoruz. Benim oyuncuyken de teknik adamken de her zaman motivasyonum yüksektir."

"Sergen Yalçın hocayla 4 sezon çalışırken bile aklımda teknik direktörlük vardı, ekibim bile hazırdı. Ofansif oyunumuz, önde baskımız devam edecek! Tüm ofansif sistemleri deneyeceğiz"

"Ceyhun'u alacaktım ama 10 kişi kalan bir rakibe karşı defansif bir oyuncu almak kafama yatmadı, ofansif bir oyuncu sahaya sürdüm. Galatasaray karşısında oyunu tek taraflı oynamamız gerektiğini düşündüğüm için bugün 4 oyuncu değişikliğinde kaldık."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ! 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? MEB ile diğer sınıflar ne zaman okula gidecek?
SON DAKİKA HABERİ | Altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Ekim 2020 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 18 Ekim 2020 MasterChef son bölüm elenen isim belli oldu mu? Eleme gecesinde şok olay!
Son dakika haberi: Türk profesörden önemli açıklama! Corona virüsü mumla aratabilir... DİKKAT!
Sinan Özen'in minik kızı Neva'dan haber var! Sinan Özen'in eşi haberi alınca gözyaşlarına boğuldu!
Son dakika: Kadir Şeker davasında yeni gelişme! 12.5 yıl hapis cezası almıştı...
SON DAKİKA: Cani anne, ülkeyi ayağa kaldırdı! İki çocuğunu acımadan nehre fırlatarak öldürdü Kan donduran görüntüler
SON DAKİKA: Platonik aşığı tarafından katledilen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı! Silah zoruyla taciz ve tehdit!
Coronavirüs aşısı ile ilgili son dakika gelişmesi! Beklenen müjde geldi
Milyonlarca emeklinin beklediği SON DAKİKA zam haberi: SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Çağdaş Atan: Kazanmayı hak ettik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA