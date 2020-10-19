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Son dakika haberleri... A'da Milan forması terleten , Galatasaray'la ilgili konuştu. Milli futbolcu, "Galatasaray taraftarına selamlarımı gönderiyorum. hocama da başarılar diliyorum. İnşallah Galatasaray şampiyon olur" dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 09:46 Son Güncelleme: 19.10.2020 09:55 ABONE OL
Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray açıklaması! Transfer...

Milan forması giyen ve milli takımda Sırbistan maçında 1 gol ve 1 asistle oynayarak beğeni toplayan Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi.

Beyaz TV'ye konuşan Hakan, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta gol attığı için sevinçli olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili bir soru üzerine de yıldız futbolcu, "Zaman ileride ne gösterir, bilmiyorum. Galatasaray taraftarına selamlarımı gönderiyorum. Fatih Terim hocama da başarılar diliyorum. İnşallah Galatasaray şampiyon olur" ifadesini kullandı.

İtalya Serie A'ya fırtına gibi başlayan ve 4'te 4 yapan Milan'da milli futbolcu, bu sezon Milano ekibinde çıktığı 7 resmi maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.

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Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray açıklaması! Transfer...
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