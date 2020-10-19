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Kayserispor Başkanı ve ailesine saldırı!

, Demir Grup Sivasspor maçı sırasında başkan 'nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleştiğini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 14:14 Son Güncelleme: 19.10.2020 14:27 ABONE OL
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve ailesine saldırı!

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Demir Grup Sivasspor maçı sırasında başkan Berna Gözbaşı'nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleştiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "17.10.2020 Cumartesi günü sahamızda oynadığımız Demir Grup Sivasspor maçı sırasında aralarında Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı'nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleşmiştir. Pandemi nedeniyle rakip takım taraftarlarının bulunmadığı ortamda, Sayın Berna Gözbaşı'nın kardeşi Ozan Gözbaşı'nı darp eden, kızının yaşanan arbedede nefesinin kesilip, bayılmasına neden olan bu kişileri 'Kayserispor Taraftarı' olarak görmemiz mümkün değildir. Kulüp Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı ve kardeşi Ozan Gözbaşı başta olmak üzere tüm Gözbaşı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz" denildi.

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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve ailesine saldırı!
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