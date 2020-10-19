Taner Karaman: Berna Gözbaşı'nın locası basılmış ve kardeşinin burnu kırılmış
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Son Sayfa programında Kayserispor'un gündemine dair flaş açıklamalarda bulunan A Spor yorumcusu Taner Karaman, "Bu haftaki Kayserispor maçından sonra Başkan Berna Gözbaşı'nın locası basılmış ve kardeşinin burnu kırılmış." ifadelerini kullandı.