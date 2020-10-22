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Arsenal Menajeri Mikel Arteta'dan 'e cevap!

'nin ardından Arsenal'in kadrosuna da dahil edilmeyen , hayal kırıklığını hesabından paylaştı. Arsenal Menajeri Mikel Arteta, Mesut Özil'in sözlerine yanıt verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 11:55 ABONE OL
Arsenal Menajeri Mikel Arteta'dan Mesut Özil'e cevap!

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de istenmeyen kişi ilan edilen Mesut Özil, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayarak, taraftarlarına seslenmişti.

Yıldız futbolcu Avrupa Ligi ve Premier Lig kadrolarına dahil edilmeyişiyle alakalı, "Premier Lig'de forma giyemeyecek olmaktan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. 2018'de yeni sözleşme imzalarken sevdiğim kulüp Arsenal'a bağlılığımı gösterdim ancak bunun karşılığının olmaması beni üzdü. Artık öğrendim ki sadakat bugünlerde zor bulunan bir şey. Yakın zamanda kadroda tekrar yer bulabilirim diye her zaman pozitif kalmaya çalıştım. Bu yüzden şimdiye kadar sessizliğimi korudum" ifadelerini kullanmıştı.

ARTETA: VİCDANIM RAHAT
Arsenal Menajeri Mikel Arteta'dan, Türk asıllı Alman futbolcuya yanıt geldi. İspanyol teknik adam, "Vicdanım çok rahat çünkü ona karşı adil davrandım. Dürüst olmak gerekirse, sorumluluğu ben alıyorum. En iyi oyuncuları seçmek zorunda olan benim" dedi.


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Arsenal Menajeri Mikel Arteta'dan Mesut Özil'e cevap!
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