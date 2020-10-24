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İkinci Başkanı 'tan istifa iddialarına cevap!

'de , Erzurumspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla devirdi. Galatasaray İkinci Başkanı 'tan istifa iddialarına cevap verdi. İşte Albayrak'ın sözleri...

Giriş Tarihi: 24.10.2020 21:36 Son Güncelleme: 24.10.2020 21:42 ABONE OL
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan istifa iddialarına cevap!

Süper Lig'de Galatasaray, BB Erzurumspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla devirdi. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan istifa iddialarına cevap verdi.

İşte Albayrak'ın sözleri...
"Şükür olsun galibiyetimizi aldık, İstanbul'a huzur içinde döneceğiz. Bence Falcao'nun kırmızı kartı haksızdı. Falcao, kendisine yakışır bir gol attı. Bütün takımı, teknik heyeti tebrik ediyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"Benimle ilgili her gün istifa etti, ediyor deniyor, bunları hepsi asılsızdır, yalandır. Başkanı hasta olan bir Galatasaray'ı yolda bırakacak bir karaktere sahip değilim ben. Ben Galatasaraylıyım, hem de çok iyi Galatasaraylıyım. Galatasaraylılar, Galatasaray'a zarar vermesin."

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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan istifa iddialarına cevap!
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