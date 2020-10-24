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10 kişiyle 3 puanı kaptı! Erzurumspor 1-2 Galatasaray

'in 6. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan , sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Emre Kılınç ve Falcao kaydetti.

Giriş Tarihi: 24.10.2020 17:47 Son Güncelleme: 24.10.2020 21:17 ABONE OL
Galatasaray 10 kişiyle 3 puanı kaptı! BB Erzurumspor 1-2 Galatasaray

Süper Lig'in 6. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Emre Kılınç ve Falcao kaydetti. Öte yandan Falcao, 73. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Aslan, bu galibiyetle puanını 10'a yükseltirken, BB Erzurumspor ise 7 puanda kaldı. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. BB Erzurumspor ise Karagümrük deplasmanında sahaya çıkacak.

Ligde geçen hafta Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Oghenekaro Etebo ile sakatlığı bulunan Martin Linnes BB Erzurumspor karşılaşmanın kadrosunda yer almazken, kaleci Fatih Öztürk ile Emre Akbaba da yedeğe çekildi. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, bu futbolcuların yerine Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Ömer Bayram ve Younes Belhanda'yı görevlendirdi.

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GALATASARAY'DA KAPTAN BELHANDA
Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda maça kaptan olarak çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin kaptanlarından Fernando Muslera'nın sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olması ve Arda Turan'ın da yedekler arasında bulunmasından dolayı müsabakada kaptanlık pazubendini Belhanda taktı. Öte yandan Galatasaray'ın geçen sezonun başında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kadrosuna dahil ettiği Taylan Antalyalı, ilk kez eski takımına karşı sahada yer aldı.

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK
Ev sahibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da da teknik direktör Mehmet Özdilek, ligde 4. hafta oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Teknik direktör Mehmet Özdilek, sakatlığı devam eden Kaan Kanak'ın yerine Mücahit Albayrak'ı oynatırken, yedeğe çektiği Rashad Muhammed'in yerine de Ricardo Gomes'e şans verdi.

ASLAN 3 MAÇ ARADAN SONRA KAZANDI!
Süper Lig'in ilk 2 haftasından galibiyetle ayrılan Galatasaray sonrasında çıktığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı. BB. Erzurumspor karşısında kazanmayı başaran Aslan, kötü seriye dur dedi.

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Galatasaray 10 kişiyle 3 puanı kaptı! BB Erzurumspor 1-2 Galatasaray
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