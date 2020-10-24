Video Spor Galatasaray'ın golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu yorumladı

Galatasaray'ın golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu yorumladı

Galatasaray'ın golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu yorumladı
24.10.2020 | 20:18

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Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor - Galatasaray mücadelesi oynandı. Sarı-kırmızılıların Emre Kılınç ile bulduğu gol öncesi Erzurumsporlu futbolcular faul itirazında bulundu. Erman Toroğlu, golden önce Babel'in faul yapıp yapmadığını yorumladı...

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