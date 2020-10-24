Erman Toroğlu BB Erzurumspor - Galatasaray maçındaki penaltıyı yorumladı!
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Süper Lig'in altıncı haftasında BB Erzurumspor, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Ev sahibi takım ilk yarının son anlarında bir penaltı kazandı. A Spor ekranlarında maçın ilk yarısını değerlendiren Erman Toroğlu, penaltı pozisyonunu yorumladı! İşte Toroğlu'nun sözleri...