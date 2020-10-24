Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Falcao'nun pozisyonuna isyan etti!

Süper Lig'de Galatasaray, BB Erzurumspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla devirdi. BB Erzurumspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun kırmızısına sert tepki gösterdi!



İşte Terim'in sözleri...

"Falcao hiç kırmızı kart görmedi. Hakemler veya artık kurul dediler ki, biz bunu atalım, rekor bizde olsun. Saçma sapan kartlar yani."



"Etebo'nun ikinci sarısından önce, Alanyalı 9 numaralı futbolcunun Luyindama'ya müdahalesi var. Tabii bizim Luyindama 'Ah' demediği için bir şey yok."



"Umarım iyilerin başlangıcı olur burası. Erzurumspor genel olarak bir şeylerin başlangıcı oluyor. Ben de öyle inanıyorum. İnşallah öyle olacaktır."



"Zaman zaman iyi olmasak da oyunun genelinden memnunum. Genel olarak kontrolümüzde geçti, daha önce koparabilirdik maçı ama olmadı."



"Yine oyunun en kritik zamanında 10 kişi kaldık ama sonrasında rakibe şut şansı vermedik. 3 puan almayı becerdik."