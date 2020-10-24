Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Falcao'nun pozisyonuna isyan etti!

Falcao'nun pozisyonuna isyan etti!

'de Galatasaray, Erzurumspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla devirdi. BB Erzurumspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan , Kolombiyalı yıldız 'nun kırmızısına gösterdi! İşte Terim'in sözleri...

Giriş Tarihi: 24.10.2020 21:45 Son Güncelleme: 24.10.2020 21:47 ABONE OL

Süper Lig'de Galatasaray, BB Erzurumspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla devirdi. BB Erzurumspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun kırmızısına sert tepki gösterdi!

İşte Terim'in sözleri...
"Falcao hiç kırmızı kart görmedi. Hakemler veya artık kurul dediler ki, biz bunu atalım, rekor bizde olsun. Saçma sapan kartlar yani."

"Etebo'nun ikinci sarısından önce, Alanyalı 9 numaralı futbolcunun Luyindama'ya müdahalesi var. Tabii bizim Luyindama 'Ah' demediği için bir şey yok."

"Umarım iyilerin başlangıcı olur burası. Erzurumspor genel olarak bir şeylerin başlangıcı oluyor. Ben de öyle inanıyorum. İnşallah öyle olacaktır."

"Zaman zaman iyi olmasak da oyunun genelinden memnunum. Genel olarak kontrolümüzde geçti, daha önce koparabilirdik maçı ama olmadı."

"Yine oyunun en kritik zamanında 10 kişi kaldık ama sonrasında rakibe şut şansı vermedik. 3 puan almayı becerdik."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERLER: Sivas’ta tüyler ürperten olay! Mezarlığa dua etmeye gittiler, insan bedenine ait kemiklerle karşılaştılar
SON DAKİKA HABER: 15 yaşında öğrenciyle cinsel birliktelik yaşamıştı... Sapık hostes hakkında flaş karar!
SON DAKİKA HABERLER! 'Koronavirüs aşısı'nda flaş gelişme! İnsanlar üzerinde denenen ilk Covid-19 aşısı sonuca yaklaştı!
Sokak şarkıcısı Aleyna Tilki! Genç popçu Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde şarkı söylediği anlar ortaya çıktı!
SON DAKİKA HABERLER: 24 Ekim Türkiye'de günlük koronavirüs ölü ve vaka sayısı tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı koronavirüs son durum tablosu!
23 Ekim Korona tablosu son dakika haberi: Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı korona virüsü son durum tablosu
Son dakika haberi: Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince gerçek ortaya çıktı! Midesinden çıkan canlı şoke etti
Kabızlığa karşı en etkili gıda olduğu ortaya çıktı
Son dakika: Gecikme zammının yüzde 90'ı silinecek! Borç yapılandırmada tarihler belli oldu
SON DAKİKA: İSTANBULLULAR DİKKAT! Meteoroloji’den sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Falcao'nun pozisyonuna isyan etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA