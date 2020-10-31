Galatasaraylı Marcao'dan sakatlık açıklaması

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasını 3 puanla kapattı.

Cimbom, Babel'in golüyle 3 puana uzanırken, 2 yıldızı ise sakatlandı. Saracchi ve Marcalo mücadeleyi yarıda bırakırken, Brezilyalı savunmacı sakatlığına dair konuştu.

İşte Marcao'nun açıklamaları...

"Ligin başındaki performansımıza ve şimdiki performansımıza bakarsak, yine de pozitif şeyler çıkarabiliriz. Öğrenmemiz, ders almamız gereken şeyler var. Her maç daha iyiye gitmemiz gerekiyor.

Sakatlığımla ilgili umarım ciddi bir şey yoktur. Yarın çekilecek MR ile belli olacak. Diğer taraftan, maçtan daha da önemlisi İzmir. Dualarım onlarla beraber. En kısa sürede toparlanmalarını umuyorum. Tüm takım olarak üzüldük. Kalbimiz, dualarımız İzmir'le"