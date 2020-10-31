Galatasaray 1-0 Ankaragücü | MAÇ SONUCU

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, 45+2'de Ryan Babel'in attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray'da maça 11'de başlayan Marcelo Saracchi ve Marcao karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlandı.

Oyuna devam edemeyen Uruguaylı sol bek, yerini Emre Taşdemir'e bırakırken Marcao ise Donk'a bıraktı.

Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray puanını 13'e çıkarırken MKE Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.

Erman Toroğlu: Çok kötü bir 45 dakika izledik

Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk 11'ine göre zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, Mbaye Diagne ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Arda Turan, Jesse Sekidika ve Sofiane Feghouli yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, ligin 6. haftasında deplasmanda 2-1 kazandıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitmek zorunda kaldı.

Tecrübeli teknik adam, Erzurum temsilcisi ile oynanan maçta sakatlanan ve hafta boyunda takımla antrenmana çıkamayan Younes Belhanda ile kırmızı kart gören Radamel Falcao'ya MKE Ankaragücü karşısında forma veremedi.

Terim, Falcao'nun yerine Diagne'yi, Belhanda'nın yerine ise kırmızı kart cezasını dolduran Etebo'yu sahaya sürdü.

KAPTANLIK PAZUBENDİ ÖMER BAYRAM'DA

Fatih Terim, MKE Ankaragücü karşısında kaptanlık pazubendini Ömer Bayram'a teslim etti.

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon oynanan 9 resmi müsabakada Arda Turan 4, Martin Linnes 2, Ryan Donk ve Younes Belhanda birer kez sahaya kaptan olarak çıktı.

MKE Ankaragücü müsabakasında kaptanlık pazubendini takan Ömer Bayram, sarı-kırmızılı takımda bu sezon ilk 11'de kaptan olarak sahaya çıkan 5. futbolcu oldu.

TARAFTARLARDAN TERİM'E DESTEK

Müsabakayı izleyen az sayıdaki Galatasaray taraftarı, teknik direktör Fatih Terim'e tezahüratlarla destek verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün yönetimiyle sorun yaşadığı iddia edilen ve hafta içinde yapılan toplantının ardından sosyal medyada "Her şey yolunda" şeklinde mesaj paylaşan Terim için localara girebilen az sayıdaki taraftar, "İmparator Fatih Terim" diye tezahürat yaptı.

MKE ANKARAGÜCÜ'NDE 8 EKSİK

Başkent temsilcisinde, ligin 6. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının 21 kişilik kadrosunda yer alan 8 oyuncu Galatasaray'a karşı forma giyemedi.

Sarı-lacivertli takım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcuları nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçiyor. MKE Ankaragücü'nde 7 futbolcuda koronavirüs tespit edilirken, 1-2 isimde de belirtiler bulunuyordu.

Galatasaray maçına eksik gelmek zorunda kalan MKE Ankaragücü'nde Çaykur Rizespor karşılaşmasında oynayan Alper Potuk, kırmızı kart cezası nedeniyle kadroya alınmadı.

Rize temsilcisiyle yapılan müsabakaya ilk 11'de başlayan Tiago Pinto, Stelios Kitsiou, Joseph Paintsil ve Şahverdi Çetin ile yedekler arasında yer alan Korcan Çelikay, Cebrail Karayel ve Endri Çekiçi, Galatasaray müsabakasının kadrosuna dahil edilmedi.

Ankara ekibi, müsabakaya Ricardo Friedrich, Atila Turan, Erdi Dikmen, Michal Pazdan, Zvonimir Sarlija, Atakan Çankaya, Assane Diousse, Emre Güral, Jonathan Bolingi, Saba Lobjanidze, Torgeir Borven ilk 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertli ekibin yedek kulübesinde Furkan Bekleviç, Anıl Dikmen, Yusuf Eren Göktaş, Daniel Lukasik, Idriz Voca, Berke Gürbüz, Orkan Çınar, Luka Adzic, Mücahit Can Akçay ve Mert Topuz görev bekledi.

MESUT YILMAZ VE İZMİR DEPREMİNDE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve İzmir depreminde hayatını kaybedenler için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Maç öncesi seremoniye Galatasaraylı futbolcular kollarında siyah bantlarla çıkarken, İstiklal Marşı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

CUMHURİYET BAYRAMI'NA ÖZEL PANKART

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk Telekom Stadı'na pankart astı.

Tribünlerde yer alan pankartlarda "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır", "Milyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet - 29 Ekim 1923" ve "Dün, bugün, daima ve ilelebet Cumhuriyet" ifadeleri yazıldı.

Ayrıca İzmir'de meydana gelen deprem için "Geçmiş olsun İzmir" pankartları da tribünlere asıldı.