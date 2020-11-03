Real Madrid 3-2 Inter | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında Real Madrid, Inter'i konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Real Madrid'i galibiyete taşıyan golleri 25'te Karim Benzema, 33'te Sergio Ramos, 80'de Rodrygo kaydetti.
İspanyol ekibinde ikinci golü atan Kaptan Sergio Ramos kulüpte tüm kulvarlarda 100. golüne ulaştı. Böylelikle İspanyol defans, Real Madrid'le çıktığı 659 maçta 100 gol atarken 40 da asist yaptı.
Inter'in gollerini ise 35'te Lautaro Martrinez ve 68'de Ivan Perisic attı.
Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alan Real Madrid 4 puan yükseldi.
Inter ise 2 puanda kaldı.
Grubun diğer maçında Borussia Mönchengladbach, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 6-0 mağlup etti.Lokomotif Moskova 1-1 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU Shakhtar Donetsk 0-6 Borussia Mönchengladbach | MAÇ SONUCU
GECENİN TOPLU SONUÇLARI
Lokomotiv 1-1 Atletico
Shakhtar 0-6 Gladbach
Salzburg 2-6 Bayern
R. Madrid 3-2 Inter
Man City 3-0 Olympiacos
Porto 3-0 Marseille
Midtjylland 1-2 Ajax
Atalanta 0-5 Liverpool