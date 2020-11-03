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3-2 Inter | MAÇ SONUCU

B Grubu 3. maçında , sahasında Inter'i 3-2 mağlup ederek aldı. İspanyol ekibinin ikinci golünü atan , Real Madrid'de tüm kulvarlarda 100. golünü kaydetti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.11.2020 00:56 Son Güncelleme: 4.11.2020 01:13 ABONE OL
Real Madrid 3-2 Inter | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında Real Madrid, Inter'i konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Real Madrid'i galibiyete taşıyan golleri 25'te Karim Benzema, 33'te Sergio Ramos, 80'de Rodrygo kaydetti.

İspanyol ekibinde ikinci golü atan Kaptan Sergio Ramos kulüpte tüm kulvarlarda 100. golüne ulaştı. Böylelikle İspanyol defans, Real Madrid'le çıktığı 659 maçta 100 gol atarken 40 da asist yaptı.

Inter'in gollerini ise 35'te Lautaro Martrinez ve 68'de Ivan Perisic attı.

Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alan Real Madrid 4 puan yükseldi.

Inter ise 2 puanda kaldı.

Grubun diğer maçında Borussia Mönchengladbach, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 6-0 mağlup etti.

Lokomotif Moskova 1-1 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU Shakhtar Donetsk 0-6 Borussia Mönchengladbach | MAÇ SONUCU

GECENİN TOPLU SONUÇLARI
Lokomotiv 1-1 Atletico
Shakhtar 0-6 Gladbach
Salzburg 2-6 Bayern
R. Madrid 3-2 Inter
Man City 3-0 Olympiacos
Porto 3-0 Marseille
Midtjylland 1-2 Ajax
Atalanta 0-5 Liverpool

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Real Madrid 3-2 Inter | MAÇ SONUCU
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