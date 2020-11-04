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Okan Buruk: Diğer takımlarla aynı konuma geldik

H Grubu 3. maçında , sahasında 'ı 2-1 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. Maçtan sonra Medipol açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 4.11.2020 23:42 Son Güncelleme: 4.11.2020 23:51 ABONE OL
Okan Buruk: Diğer takımlarla aynı konuma geldik

Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında Medipol Başakşehir, sahasında Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı.

Maçtan sonra Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Leipzig maçının ikinci yarısıyla başlayan oyunumuz, PSG maçında girdiğimiz pozisyonlar... İçeride o maçlarda da puan alabileceğimizi konuştuk, üzüldük. İnanmak gerekiyor. İyi oyunculara sahibiz. Çok karakterli oyunculara sahibiz. Hem geçmişte çok başarılı kariyere sahip tecrübeli oyunculara hem de çok iyi genç oyunculara sahibiz. Bugün o karışımı iyi yaptık. Oyuncularım tüm övgüyü hak etti." dedi.

Maçtan önce galibiyet alıp bunu İzmir'e armağan etmek istediklerini söyleyen genç teknik adam, "Orada vefat edenlerin ailelerine ve yaralı vatandaşlarımıza bu galibiyeti armağan ediyoruz. Maç kazanmak bu tür olayların yanında hiçbir şey tabii ki ama bizim de elimizden gelen bu." şeklinde konuştu.

"Maçı izleyen insanlara bir heyecan yaşattık" diyen Okan Buruk, Maçın yayın saati de güzeldi, birçok ülkede bu maç seyredildi. İyi oyunumuzu sonuca yansıttık. Diğer takımların hedefi neyse biz de aynı duruma geldik. Onun için savaşacağız. Bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz için aynı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Başakşehir'den Manchester United karşısında tarihi zafer

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Okan Buruk: Diğer takımlarla aynı konuma geldik
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