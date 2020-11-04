Başakşehir'den Manchester United karşısında tarihi zafer

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla sürdü.

Turnuvanın ilk 2 haftasında Leipzig ve PSG'ye 2-0'lık skorlarla mağlup olan Başakşehir, 2'de 2 yaparak grupta lider durumda olan Manchester United'ı ağırladı.

Temsilcimiz, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda müthiş bir galibiyete imza attı.

Turuncu-lacivertliler, 12. dakikada Demba ve 40. dakikada Visca'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Martial'ın 43. dakikada attığı gol durumu 2-1 getirdi ve ilk 45 dakika bu skorla sonuçlandı.

İlk yarıdaki mükemmel oyununu ikinci yarıya da taşıyan İstanbul ekibi, İngilizlere gol şansı vermedi ve müsabakadan 2-1 galip ayrılmayı bildi.

Tarihinde ilk kez Devler Ligi sahnesinde boy gösteren Başakşehir, ilk kez sahadan 3 puanla tanıştı. Bu sonucun ardından Başakşehir gruptaki puanını 3'e çıkarırken, Kırmızı Şeytanlar ise 6 puanda kaldı.

BAŞAKŞEHİR GELENEĞİ SÜRDÜRDÜ...

Şampiyonlar Ligi'nde daha önce temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, İstanbul'da Manchester United'ı yenmişti. Medipol Başakşehir, İngilz ekibini 2-1 yenerek bu geleneği sürdürdü.

İLK YARIDAN DAKİKALAR...

10. dakikada Manchester United'ın gelişen atağında Van de Beek, Medipol Başakşehir ceza sahası dışında bekleyen Luk Shaw'a pasını attı. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda top ters direk dibinden auta gitti.

11. dakikada Medipol Başakşehir'in atağında sol kanatta Deniz Türüç ile verkaç yapan Visca, açısını düzeltip çok sert vurdu, top az farkla üstten dışarıya çıktı.

12. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın kendi ceza sahasından attığı uzun pası kontrol eden Demba Ba, rakip ceza sahasına kadar topu sürdü. Kaleci Henderson ile karşı karşıya kalan Senegalli oyuncu, ayak içiyle köşeye yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

32. dakikada Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Visca, sol kanattan bindiren Bolingoli'nin önüne topu gönderdi. Bu oyuncunun altıpas önüne yaptığı ortada Aleksic kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Henderson'da kaldı.

40. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç, Van de Beek'ten kaptığı topla sol kanattan hızla ilerledi. Ceza sahası içindeki Demba Ba'ya yerden pasını gönderdi. Demba Ba topun üstünden atladı ve geriden gelen Visca düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

43. dakikada Manchester United farkı 1'e indirdi. Shaw'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada boşta kalan Martial kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıdan detaylar gelecek...

Başakşehirli Demba Ba Manchester United'ı boş geçmiyor