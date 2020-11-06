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'te kayıp! Gaziantep FK 3-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU)

'in 8. haftasında , deplasmanda FK'ya konuk oldu. Ligde oynadığı son 2 maçı kazanan siyah-beyazlıların serisi Antep'te sona erdi. Ev sahibi takım, siyah-beyazlıları Mirallas, ve Kenan Özer'in golleriyle 3-1 mağlup etti. 'ın tek sayısı ise Larin'den geldi.

Giriş Tarihi: 6.11.2020 18:56 Son Güncelleme: 6.11.2020 22:07 ABONE OL
Beşiktaş Gaziantep'te kayıp! Gaziantep FK 3-1 Beşiktaş MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı ağırladı.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. 2 maç üstü üste kazanarak çıkış yakalayan Beşiktaş, Gaziantep karşısında istediğini alamadı.

Siyah-beyazlılar, deplasmanda 3-1 kaybetti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Mirallas, Muhammet Demir ve Kenan Özer kaydetti. Kartal'ın tek golü ise Larin'den geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 10 puanda kalırken, Gaziantep temsilcisi ise puanını 11 yaptı.

İşte Beşiktaş'ın 10 kişi kaldığı pozisyon

İLK YARIDAN DAKİKALAR...

8. dakikada Oğuzhan'ın yaptığı ortaya Larin kafa ile dokundu, meşin yuvarlak Günay'da kaldı.

10. dakikada Gaziantepli Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortayı Beşiktaş savunması son anda uzaklaştırdı.

19. dakikada Oğuz'un ceza sahasının hemen önünden çektiği sert şut savunmada iyi yer tutan Montero'dan döndü.

24. dakikada Oğuzhan'ın ceza sahası içerisine girer girmez çektiği tehlikeli şutu savunmadan döndü.

38. dakikada Larin'in ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şut direkten döndü.

45. dakikada Gaziantep FK'da Muhammet'in çektiği şut kaleciden döndü, dönen topu tamamlayan Mirallas ev sahibini öne geçirdi. 1-0

Son dakika: Beşiktaş'ta Welinton sakatlandı


İkinci yarıdan dakikalar gelecek...

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Beşiktaş Gaziantep'te kayıp! Gaziantep FK 3-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU)
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