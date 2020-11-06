Beşiktaş Gaziantep'te kayıp! Gaziantep FK 3-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı ağırladı.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. 2 maç üstü üste kazanarak çıkış yakalayan Beşiktaş, Gaziantep karşısında istediğini alamadı.
Siyah-beyazlılar, deplasmanda 3-1 kaybetti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Mirallas, Muhammet Demir ve Kenan Özer kaydetti. Kartal'ın tek golü ise Larin'den geldi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş 10 puanda kalırken, Gaziantep temsilcisi ise puanını 11 yaptı.İşte Beşiktaş'ın 10 kişi kaldığı pozisyon
İLK YARIDAN DAKİKALAR...
8. dakikada Oğuzhan'ın yaptığı ortaya Larin kafa ile dokundu, meşin yuvarlak Günay'da kaldı.
10. dakikada Gaziantepli Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortayı Beşiktaş savunması son anda uzaklaştırdı.
19. dakikada Oğuz'un ceza sahasının hemen önünden çektiği sert şut savunmada iyi yer tutan Montero'dan döndü.
24. dakikada Oğuzhan'ın ceza sahası içerisine girer girmez çektiği tehlikeli şutu savunmadan döndü.
38. dakikada Larin'in ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şut direkten döndü.
45. dakikada Gaziantep FK'da Muhammet'in çektiği şut kaleciden döndü, dönen topu tamamlayan Mirallas ev sahibini öne geçirdi. 1-0
Son dakika: Beşiktaş'ta Welinton sakatlandı
İkinci yarıdan dakikalar gelecek...