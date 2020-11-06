Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gaziantep FK - Beşiktaş maçında VAR kararıyla geçerli sayılan gol

FK - maçında VAR kararıyla geçerli sayılan gol

'in 8. haftası 'te açıldı. , zorlu rakibi Gaziantep FK'ya konuk oldu. Mücadelede ilk yarının son dakikalarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Ev sahibi takımın golünü hakem önce ofsayt nedeniyle iptal etti, sonra VAR'dan gelen uyarıyla geçerli saydı.

Giriş Tarihi: 6.11.2020 21:29 Son Güncelleme: 6.11.2020 21:31 ABONE OL
Gaziantep FK - Beşiktaş maçında VAR kararıyla geçerli sayılan gol

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 45. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Ev sahibi ekip, Mirallas ile öne geçti ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı.

Ancak Uğurlu'nun kararı VAR'dan gelen uyarı sonrasında değişti. Video Yardımcı Hakem Sistemi'ndeki hakemden gelen tavsiyeye uyan orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu, golü verdi.

Gaziantep FK, Mirallas ile ilk 45 dakikalık dilimi 1-0 önde kapattı.

İşte o pozisyon...

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Koronavirüs bir kez daha mutasyona uğradı! Bulaş hızı arttı; işte yeni corona virüs belirtileri...
Ciciş kardeşlere sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Esra Ersoy ile Ceyda Ersoy satıp ev alacaklar...
Uzman isim son dakika uyardı! Marmara Denizi'ndeki depremden sonra 2 noktaya dikkat çekti! Büyük İstanbul depremiyle ilgili tarih verdi
İzmir depreminde hayatını kaybetmişti! Acılı eşten yürek burkan paylaşım
Son dakika haberi: 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı nasıl hesaplanıyor? İşte tüm merak edilenler
ABD seçimlerinden son dakika haberi: ABD'de kritik eyalette oyların yüzde 98'i açıldı! İşte ABD seçimlerinde son durum
MÜJDE! Emekli maaşları ile ilgili son dakika haberi: En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Limonun faydaları saymakla bitmiyor! 5 günde 3 kilo yağdan gidiyor! İşte limon diyeti..
Son dakika haber: Deprem önlemleri için hükümet düğmeye bastı, 'Fay yasası' geliyor! İşte yeni düzenlemenin detayları
Son dakika haberleri: Jinekolog Fecri Sevilen'den yeni skandal! Oğlunun sevgilisine...
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep FK - Beşiktaş maçında VAR kararıyla geçerli sayılan gol
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA