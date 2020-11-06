Gaziantep FK - Beşiktaş maçında VAR kararıyla geçerli sayılan gol

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 45. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Ev sahibi ekip, Mirallas ile öne geçti ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı.
Ancak Uğurlu'nun kararı VAR'dan gelen uyarı sonrasında değişti. Video Yardımcı Hakem Sistemi'ndeki hakemden gelen tavsiyeye uyan orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu, golü verdi.
Gaziantep FK, Mirallas ile ilk 45 dakikalık dilimi 1-0 önde kapattı.
İşte o pozisyon...