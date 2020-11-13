Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Portekiz'de şike skandalı sonrası ortalık karıştı! Talisca...

'de şike skandalı sonrası ortalık karıştı! ...

Portekizin en üst düzey ligi olan Liga Nos şike soruşturmaları ile çalkalanıyor. Birçok kulüp ve oyuncu için şike soruşturmaları sürerken, daha önce 'de 'ta da forma giyen Anderson 'nın ismi de şike yapıldığı iddia edilen isimler arasına katıldı.

Giriş Tarihi: 13.11.2020 12:14 ABONE OL
Portekiz'de şike skandalı sonrası ortalık karıştı! Talisca...

Portekiz'de şike soruşturması kapsamında incelemeye alınan Benfica'nın, tanıdık bir ismin transferindeki işlemlerinin de şüpheli görüldüğü belirtildi. Portekiz basınından Record'un haberinee göre kiralık olarak Beşiktaş'ta da oynayan Anderson Talisca'nın 2014 yılındaki transferi, "şike"ye yol açmış olabilecek bazı para transferleri içeriyor ve Portekiz polisi de bu belgeleri araştırıyor. İhbar üzerine Benfica'nın tesislerine baskın düzenleyen polisin, Talisca transferiyle ilgili tüm belgelere de el koyduğu kaydedildi.

ŞAMPİYONLUK KARŞILIĞI TRANSFER
Braga'nın 2009/10 yılında Benfica'ya şampiyonluğu "bilerek" verdiği ve Talisca'nın menajeri üzerinden bunun organize edildiği iddialarının olduğu öne sürüldü. O dönem Braga Başkanı olan Antonio Salvador'un, 4 yıl sonra Talisca'nın menajerinin de yer aldığı şirkette yönetici pozisyonuna geldiği ve Talisca transferinde bu şirkete de 400 bin euro komisyon ödendiği bilgisi paylaşıldı.

Bu bedelin de, 2009/10 yılında şampiyonluğun kaybedilmesi karşılığında ödenmesi gereken bedelin bir parçası olduğu iddialarının olduğu vurgulandı. Braga cephesinin iddiaları tamamen reddettiği kaydedilirken, Portekiz polisinin araştırmasının ise sürdüğü aktarıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Koronavirüs ile ilgili şok uyarı: O kokuyu duyuyorsanız korkun!
Koronavirüse karşı adeta bir kalkan niteliğinde: İşte akciğerleri temizleyen en etkili besin...
İzmit'te herkesi şaşırtan olay! Her gün aynı saatte gelerek saatlerce oraya bakıyor...
Son dakika haberi: Yargıtay'dan çarpıcı cinsel ilişki kararı! Tam kusurlu sayıldı...
SON DAKİKA HABERİ| Altın fiyatları sert düşüş gösterdi! Uzman isimden çarpıcı altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA güncel altın fiyatları: 13 Kasım gram, 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Bugün altın fiyatları kaç para?
SON DAKİKA: Koronavirüs aşısı bulundu, hayat ne zaman normale dönecek? Corona virüsü aşısını reddedenler için ne yapılacak?
Son Dakika Haberi: 4 milyon kişinin borcu ile ilgili flaş gelişme! Düzenleme TBMM'den geçti
SON DAKİKA: 12 Kasım Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 12 Kasım koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanlığı günlük son durum verileri
SON DAKİKA HABERİ: İzmir depreminin ardından uzman isimden korkutan uyarı geldi! 7.8 şiddetinde deprem…
ARKADAŞINA GÖNDER
Portekiz'de şike skandalı sonrası ortalık karıştı! Talisca...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA