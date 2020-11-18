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'den 'ya göndermeli paylaşım

'nde deplasmanda 'ya 6-0 mağlup olarak tarihi bir hezimete uğrayan 'ya, daha önce bırakan , yaptığı paylaşımla göndermede bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.11.2020 12:34 Son Güncelleme: 18.11.2020 12:53 ABONE OL
Mesut Özil'den Almanya'ya göndermeli paylaşım

Almanya Milli Takımı kariyerini 2018 Dünya Kupası sonrası ırkçı saldırılar nedeniyle noktaladığını açıklayan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, Almanya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'ya deplasmanda 6-0 mağlup olduğu maç sonrası sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yaptı.

Arsenal'de kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu, Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw'ün, takımı gençleştirmek adına Jerome Boateng ve Thomas Müller gibi isimleri takıma almamasını eleştirerek, "Şimdi Boateng'i takıma geri çağırma zamanı" şeklinde bir tweet attı.

Bu gönderi kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

Joachim Löw: Zifiri kara gün İspanya'dan tarihi galibiyet! İspanya 6-0 Almanya

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Mesut Özil'den Almanya'ya göndermeli paylaşım
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