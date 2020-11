Ahmet Ağaoğlu: Eğer Süper Lig oynanmayacaksa...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geldikleri konum itibarıyla Abdullah Avcı'nın bordo-mavili kulüp için en doğru isim olduğunu belirterek, hedeflerinin her zaman zirve olduğunu söyledi.

Başkan Ağaoğlu, hizmete giren Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek, yönetime hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ağaoğlu, "Açılışını yeni yaptığımız modern çalışma ofisiniz hayırlı olsun. İnşallah çok daha verimli üretken çalışmalara vesile olur. Sizlere yakışan ofis olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi

Bordo-mavili takımın başkanı, Trabzonspor'da teknik anlamda yeni bir süreç başladığını belirterek, "Hocamız Abdullah Avcı ile birlikte önümüzdeki 3 yıllık süreç için sözleşme imzaladık. Hocamız da geçtiğimiz hafta itibari ile göreve başladı. Şimdi hocamızın kariyeri herkesin malumu. Ligimizin Türk futbolunun üst seviyesinde kariyerli, birikimli, deneyimli, tecrübeli ve farklı ufukları, zirveyi hedefleyen ve o her zaman içinde zaten o yarış içinde olmuş bir kişi" ifadelerini kullandı.

"LİGİN TAMAMLANMASIYLA İLGİLİ KARAR ŞİMDİDEN VERİLMELİ"

Başkan Ahmet Ağaoğlu, uzun vadede ligin tamamlanamaması gibi bir durum karşısında ligin kaderiyle ilgili kararın şu an verilmesi gerektiğini de belirterek, "Bir şekilde bu lig oynanamaz hale gelirse ne olacağını, oldu bittiye getirmeden şimdiden söylesinler, adını koysunlar. Eğer bu lig oynanmayacaksa ne şekilde nasıl tescil edilecekse bugünden söylenmesi lazım. Bir iki adım atalım sonra bakarız denmemeli. Kuralları çok iyi tespit ettikten sonra kulüpler de bu konuyla alakalı görüşlerini ifade edecektir. Trabzonspor olarak bizim düşüncelerimiz bunlar. Böyle bir olasılığı zaten hocamız ile daha kontrat safhasında konuşmuştuk. Onun da gündeminde olan bir konuydu. Hocamız da bunla alakalı olarak kendisinin bir plan ve program oluşturduğunu, çalışmaların içerisinde yer aldığını ve olağanüstü şartlardan geçtiklerini her türlü tedbiri almak zorunda olduklarını ifade etmişti" dedi.

"ABDULLAH AVCI, TRABZONSPOR İÇİN DOĞRU İSİM"

Trabzonspor'un her zaman zirve takımı olduğunu belirten Ağaoğlu, "Trabzonspor'da çalışmanın zorluğunu, Trabzonspor'un hedeflerini en az bizler kadar iyi bilen insan. Hafta içinde basın toplantısında sizlerin yönetmiş olduğu sorular, kendisinin de bu sorulara vermiş olduğu cevaplardan çok açık net olarak ortaya çıkıyor. Trabzonspor, zirve takımıdır. Zirvede de rüzgarlar her zaman sert eser. Üstelik sabit bir yönden değil, çok değişken olarak eser. Gardınızı buraya doğru alırsınız bakarsınız ki aradan kısa süre geçtikten sonra rüzgar doğudan, batıdan, güneyden her taraftan esmeye başlar. Kendisi camiamızı yakından tanıyan ve bu coğrafyanın insanı. Sizin de bildiğiniz gibi Karadenizli, Rizeli hocamız. Gelmiş olduğumuz durum ve konum itibarıyla Trabzonspor için Trabzonsporumuz için en doğru isim olduğuna inanıyorum. Bu doğrultuda da zaten kendisi ile belirli bir süre görüşmelerimiz devam etti sözleşme imzalanmadan önce. Başkan yardımcımız Sayın Ertuğrul Doğan'ın büyük çabaları oldu, çok büyük gayret sarf etti. Sizler de farkındaydınız başka bir kulüpte gündemdeydi teklif edilen şartlarınızdan çok daha farklı daha iyi olmasına rağmen hoca Trabzonspor'u tercih etti. Aradaki fiyat farkını bir şekilde değerlendiriyorum. Trabzonspor'un isminin paraya tahlili. Yani Trabzonspor'un ismi söz konusu olduğu zaman paranın veya maddi kriterlerinin ikinci planda kaldığı, değerlendirildiği bir görüşme ve neticesinde de imzalanan bir sözleşme" açıklamasında bulundu.

"AKLIMIZDAKİ HOCA YAPISINA ÇOK UYGUN"

Abdullah Avcı'nın akıllarındaki hoca yapısına çok uygun olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aklımızdaki hoca yapısına çok uyuyor. Çünkü gelir gelmez ilk iş olarak alt yapıdan oyuncuları A takım kadrosuna dahil etti ve alt yapıdaki oyunculara aynı saatte aynı antrenman programını verdi. Bu tam olarak bizim de uzun zamandır istediğimiz ve aklımızda olan bir durumdu. Bu doğrultuda da zaten kendisi ile belirli bir süre görüşmelerimiz devam etti, sözleşme imzalanmadan önce. Abdullah Avcı bizim aklımızdaki hoca modeline çok uygun. Çünkü göreve gelir gelmez ilk iş olarak U19 takımından 5 oyuncuyu A takıma dahil etti. U19 takımına, A takımla aynı saatte, aynı antrenman programını verdi. Bu bizim uzun zamandır uygulamak istediğimiz bir sistemdi. O yüzden bir başkan olarak çok mutlu oldum ama esasında bir taraftar olarak bu durumdan çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bundan hem yönetici olarak hem de taraftar olarak çok mutlu oldum. Diyeceksiniz ki bunu yakalamak bulmak bu kadar uzun mu sürdü. Evet biraz uzun sürdü. Ama biz yönetime geldiğimizden itibaren kafamızdaki hoca modeli buydu. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etti. Hedef olarak fazla bir şey söylemeyeceğim, yani hocayla hedeflerimiz neler? Trabzonspor Kulübü'nün hedefi her zaman zirvedir. Bu yarışın içerisinde olmak ve nihayetinde de o yarışı zirvenin en tepesinde bitirmek. Hocanın verdiği mesajlar da çok açık ve netti. Olağanüstü şartlardan geçiyoruz. Bulunduğumuz bu pandemi süreci modern dünyanın bugüne kadar yüz yüze geldiği veya yaşadığı bir süreç değil. Tüm sektörlere etkilediği gibi spor sektörünü dolayısıyla da Türkiye'de sporun endüstrisinin lokomotifi konumunda olan futbol endüstrisini de çok ciddi etkiledi."

"EKONOMİK ANLAMDA KULÜPLER CİDDİ SIKINTI YAŞIYOR"

Ekonomik anlamda kulüplerin ciddi sıkıntı yaşadığını ifade eden Ağaoğlu, "Tabii maç heyecanı içerisinde, lig heyecanı içerisinde bazı şeyler dikkatlerden kaçabiliyor ama tüm takımlar adına söylüyorum sadece sportif anlamda değil ekonomik anlamda da bana göre Türk futbol tarihinin en problemli en sıkıntılı dönemini yaşıyoruz. Her şey normal olduğu süreçlerde ekonomik anlamda söylüyorum işler ters gittiği zaman buna çeşitli çözümler üretebiliyordunuz ama bugün gelmiş olduğumuz noktada futbol endüstrisinin sizlerin de bildiği gibi dört beş temel kaynağı var. Bunlardan 1'i naklen yayın geliri en önemlisi, özellikle Anadolu kulüpleri için. Seyirci hasılatı bu daha ziyade büyük kulüpleri ilgilendiren bir konu. Ürün satışı reklam ve sponsorluk gelirleri. Seyirci hasılatından 1 yıla yakın bir süredir neredeyse tamamı ile mahrum durumdayız. Ürün satışları diğer kulüplerle de konuşuyorum, diğer kulüp başkanlarıyla da konuşuyorum, neredeyse yüzde elliye varan bir düşüş göstermiş durumda. Sponsorluk ve reklam geliri eğer ekonomide para varsa, işler yolunda gidiyorsa sponsorluğa ve reklama para harcanır. Burada çok ciddi bir daralma söz konusu. Naklen yayın gelirini gelecek olursak, hani federasyon net olarak rakamı ifade etmedi ama bundan 2-3 yıl öncesine baktığımızda ister döviz bazında ister lira bazında yaklaşık olarak yüzde 40 civarında bir düşüş söz konusu. Aynı zamanda ligin 18 takımdan 21 takıma çıkmış olması ve elde edilecek olan gelirin de dağıtılmasını da hesaba katacak olursak bugün futbol endüstrisinin çok ciddi bir finansal çıkmaza doğru finansal açmazın içerisine doğru olduğu açık ve net olarak gözüküyor" şeklinde konuştu.

"YÜZDE 50 GELİR KAYBIMIZ VAR"

Ciddi bir gelir kaybıyla yüz yüze olduklarını söyleyen Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ya bu henüz çok doğru ve net olarak anlatılamadı. Ya da bakış açılarımızın değişik yönlere odaklanması nedeniyle de pek fazla da konuşulan ve tartışılan bir konu olmadı ama ifade ettiğim gibi neresinden bakarsak bakalım bugün itibarıyla sadece Trabzonspor genelinde konuşacak olursak yüzde 50'ye varan bir gelir kaybı ile karşı karşıyayız. Bu çok ciddi bir rakam, her ne kadar da giderlerimizi, kadro maliyetinizi bundan 2 sene öncesine kıyasla yüzde 50 oranında düşürmüş durumda olsak da bugün yine bu gelir kaybıyla yüz yüze olduğumuz tablo bizi neredeyse 2 sene önceki ekonomik tablo ile karşı karşıya bırakmış durumda. Bu işin pandeminin, futbol ekonomisine yansıyan tarafı. Sportif tarafına dönecek olursak Federasyon Sağlık Kurulu'nun ve Sağlık Bakanlığı'nın hatta Dünya Sağlık Örgütü'nün UEFA'nın FIFA'nın pandemi ile alakalı olarak kurallarını hepimiz biliyoruz. Bugün itibarıyla kulübünüzde bir futbolcuda Kovid -19 pozitif çıktığı takdirde minimum 14 gün bir izolasyon süresi öngörülüyor."

"BEKLENTİMİZ ŞAMPİYONLUK VE KUPALAR"

Pandemi nedeniyle başarıyı etkileyen bir çok faktörün bulunduğunu anlatan Ağaoğlu, "Böyle sıkıntılı bir süreç içerisinde hocamızdan beklentilerimiz ne diye sordunuz. Her şeyin ötesinde bir Trabzonspor taraftarı olarak ben hocadan ne beklerim, şampiyonluk, başarı ve kupa beklerim. Tabii bu soruyu bir de hocaya sormanız lazım. O sıkıntılı süreci nasıl yöneteceği, nasıl önlemler alacağı, nasıl tedbirler alacağıyla ilgili. Bir beklenen şeyler var, bir de şu anda hiç hesaba katmadığımız göz önünde bulundurmadığımız beklenmedik sıkıntılar da söz konusu. Yaşadığımız süreç normal bir süreç değil. O nedenle bir kere camia olarak bizim de yönetim olarak her şeyin ötesinde hocamızın işine saygı gösterip hocamıza karşı sabırlı davranmanız lazım. Çünkü gerçekten çok çok sıkıntılı bir süreçteyiz. Sadece takımın konumu itibariyle söylemiyorum bunu. Beklentilerin her zaman için bu kadar yüksek olduğu bir camia da çok sıkıntılı süreçte görev aldı. Başkan olarak, yönetim olarak, her şeyimizle hocamızın yanındayız. Hocamız kısa sürede kendini camiaya kabul ettirdi, sevdirdi. Her şeyin ötesinde biraz sabırlı olmamız, destek verdiğimizi hissettirmemiz gerekiyor. Sıkıntılı pandemi sürecinden en az hasarla çıkıp ligi Trabzonspor'a bu sene itibariyle konuşuyorum yakışan bir yer, bu yer de her zaman için zirvedir. Bulunduğumuz konum sıkıntılı bir konum, anlıyorum, beni de inanılmaz rahatsız ediyor. Belki de herkesin yaşadığı sıkıntının fazlasını kat be kat ben yaşıyorum. Ama bir şey daha göz ardı etmeyelim lütfen; 40 maç oynanacak, daha 8'ini geride bıraktık. Aralık ayına kadar en iyi şekilde gitmemiz lazım. Orada hocamızın istekleri doğrultusunda, izleme komitesi, teknik heyet ve yönetim kurulunun birlikte alacağı kararlar doğrultusunda takviyeler olacaktır" ifadelerini kullandı.

"HÜKMEN MAĞLUBİYET"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bir takımda fazla sayıda testin pozitif çıkması halinde maçın ertelenmesi yerine verilmesi muhtemel hükmen mağlubiyet kararıyla ilgili olarak, "Doğrudur olabilir. Çünkü virüse karşı ben olağanüstü çaba sarf ediyorsam ki, bazen çabayı sarf edersiniz yine olur. Ben virüsten dolayı ertelenen bir maçı Şubat ayından sonra oynamak istemem. Çünkü zaten yoğun bir fikstür olacak. Bu bana ve diğer benim konumumdaki takımlara haksızlık olur. Eğer böyle bir uygulama yapılacaksa kurallarının çok iyi koyulması lazım. Testler konusunda hala bir standart söz konusu değil. Her kulüp farklı farklı yerlerde yaptırıyor testlerini. Bunun standardını koymamız lazım, Süper Lig'de mücadele eden kulüpler, 'Şu kurumda testlerini yaptırmak zorundadır, onun dışındakiler kabul edilmemeli' denilmeli. Bu test maliyetleri de kulüplerin sırtında çok büyük bir yük. Geliri fazla olan kulüpler bunu bir şekilde karşılıyor ama ikinci lig kulüplerinin test için harcamış oldukları para bir yıl içerisinde elde ettikleri gelirden daha fazla. Buna da bir çözüm bulunması lazım" diye konuştu.

"TRABZONSPOR İSTEMEZSE SHÖRLOTH TÜRKİYE'DE BAŞKA BİR KULÜBE GİDEMEZ"

Başkan Ahmet Ağaoğlu, sezon başında Leipzig'e satılan Sörloth ve Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı için öncelikle satın alma haklarının bulunduğunu ifade ederek, "Sörloth konusu gündem oluşturmaktan başka bir şey değildi. Kullanılan ifadelerin çoğu bir yalandan ibaret. Sörloth'un menajerini dahi yanlış yazdılar veya söylediler. Sörloth orada mutlu değil gibi haberler çıktı, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor tarzında. Böyle bir şey doğru değil. O sırasını bekliyor, nasıl Yusuf beklediyse. Gideceksiniz Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamış takımın ilk 11'ine kafadan gireceksiniz, böyle bir dünya yok. Kafasında hedeflediği ve başarılı olacağına inandığı kulübü seçti. Daha büyük kulüplerden de teklif gelmesine rağmen orayı seçti. Türkiye'den her hangi bir kulüp 10 lira teklif etmişse ve anlaşma sağlamışsa aynı parayı verdiği taktirde oyuncuyu kiralama ve satın alma hakkı bize aittir. Eğer biz kabul etmezsek başka takıma gidebilir. Yusuf'un kontrat şartlarında da bu madde var. Gerçek dışı haberlerle algı oluşturulmaya çalışılınca buna müdahale ettik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.