Karşılıklı aşk Dervişoğlu

Trabzonspor, iki sezondur kadrosuna katmak istediği ancak birçok sebepten dolayı transferini gerçekleştiremediği milli oyuncu Halil Dervişoğlu için bir hamle daha yapmayı planlıyor. Ümit Milli Takım'da son dönemde sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken ve oynadığı son 3 milli maçta 5 gol atma başarısı gösteren 21 yaşındaki forvet, kulübü Brentford tarafından Twente'ye kiralanmıştı.Genç oyuncu da taraftarı olduğu Trabzonspor'a gelmeye oldukça sıcak bakıyor.