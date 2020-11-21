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'tan açıklama! ...

Son dakika haberleri... Devre arası forvet hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Brezilyalı yıldız 'u transfer etmek istiyor. Hulk ise 'den teklif aldığını doğruladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.11.2020 11:45 Son Güncelleme: 21.11.2020 11:55 ABONE OL
Hulk'tan açıklama! Galatasaray...

Ara transfer sezonunda kadrosuna mutlak bir forvet katmak isteyen Galatasaray'da Hulk harekatı başladı. Gelecek ay Çin'den ayrılacağı bilinen ve serbest oyuncu statüsüne geçecek Brezilyalı golcü, kendisine gelen teklifleri açıkladı. Aktarılan bilgilere göre Rus kulübü Zenit'in de Hulk'a resmi teklif yaptığı ifade edilirken, Porto'nun da yıldız golcüyü istediği kaydedildi.

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Öte yandan Hulk, transferine ilişkin yaptığı konuşmada, "Brezilya, Türkiye, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya'dan teklifler alıyorum. Çin de benim için bir opsiyon. Her gün yeni transfer teklifleri alıyorum. Şükürler olsun piyasada çok ünlü bir adım var." dedi.

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Bununla beraber Rus basını konu ile ilgili yazdığı haberde Hulk'u en çok isteyen takımların Zenit, Porto, Galatasaray ve Sao Paolo olduğunu okuyucularına aktardı.

5 sezondur Çin'de Shanghai SIPG forması giyen 34 yaşındaki Hulk, 143 maçta 75 gol attı ve 54 asist yaptı.

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Hulk'tan açıklama! Galatasaray...
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