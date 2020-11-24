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transferinde Galatasaray'a rakip oldu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... 2016 yılından beri futbol hayatını 'de sürdüren Hullk'un sözleşmesi Ocak ayında sona eriyor. Brezilyalı yıldız için Galatasaray transfer çalışmalarına başladı ancak Aslan'a dişli bir rakip çıktı! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.11.2020 14:39 Son Güncelleme: 24.11.2020 15:13 ABONE OL
Hulk transferinde Galatasaray'a Porto rakip oldu!

Çin'deki kariyeri gelecek ay sona erecek olan Brezilyalı futbolcu Hulk, sözleşmesini uzatmayarak üst düzey bir kulüpte forma giymek istediğini açıklamıştı. Fotomaç'ın derlediği habere göre adı Galatasaray'la da anılan golcü oyuncu için ilk teklif, eski takımı Porto'dan geldi.

İlk olarak Portekiz ekibinin yıllık 1.5 milyon euro'luk maaş teklifini kabul etmeyen Hulk için ikinci teklif yapıldı. ESPN'in Brezilya edisyonunda yer alan habere göre 2009-2012 yıllarında formasını giyen eski yıldızını mutlaka transfer etmek isteyen Porto, bu kez yıllık 2.5 milyon euro önerecek.

Aynı haberde bir MLS takımının yıllık 4.2 milyon euro önerdiği bilgisi de paylaşılırken, adı açıklanmayan bir Arap kulübü ile Zenit'in de Hulk'u listesine aldığı kaydedildi. Oyuncunun tercihinin ise Brezilya da Portekiz olmasının beklendiği ifade ediliyor.

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Hulk transferinde Galatasaray'a Porto rakip oldu!
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