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'dan 'e flaş eleştiri! "'de şampiyon olduğunda..."

'in 9. haftasında kapanış karşılaşmasında sahasında 'u konuk etti. Maçın başından bitiş düdüğüne kadar oyun üstünlüğünü elinde bulunduran sarı-kırmızılılar, bunu skora yansıtamadı. Kayserispor 10 kişiyle deplasmandan 1 puanı çıkarttı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan , verilen uzatmayı eleştirmişti. Usta yorumcu , Terim'e 'de şampiyon olduğu maçı hatırlatarak bir göndermede bulundu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 24.11.2020 08:13 Son Güncelleme: 24.11.2020 08:14 ABONE OL
Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e flaş eleştiri! Kadıköy'de şampiyon olduğunda...

'ın sahasında 'la 1-1 kaldığı 9. hafta kapanış maçı sonrası sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü basın mensuplarının karşısına çıkmış ve özellikle karşılaşmada verilen 5 dakikalık uzatmanın yetersizliğinden dert yanmıştı.

Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e flaş eleştiri! Kadıköy'de şampiyon olduğunda...

Usta yorumcu , 'da Galatasray maçı sonrası Terim'in yaptığı bu açıklamalarla ilgili eleştirilerde bulundu.

Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e flaş eleştiri! Kadıköy'de şampiyon olduğunda...

'ın 2011-12 sezonunda 'de 'yle oynadığı maçı örnek veren şunları söyledi:

Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e flaş eleştiri! Kadıköy'de şampiyon olduğunda...

"Aynı 'li 2011-12 sezonunda, 'de ile 0-0 berabere kaldı ve şampiyon oldu. En az 15 dakika Galatasaraylı futbolcular yerde yattı. Terim 'Biz şampiyon olduk ama sadece 3 dakika uzatması yakışmadı' deseydi o zaman, bugün alnından öperdim.

Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e flaş eleştiri! Kadıköy'de şampiyon olduğunda...

'nun bahşişi kadar kurulmuş takımına 11'e 10 oynuyorsun, haksız bir penaltı ile öne geçiyorsun, pis bir gol yiyorsun ve sonra hakem diyorsun. Bu ayıptır."

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Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e flaş eleştiri! "Kadıköy'de şampiyon olduğunda..."
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