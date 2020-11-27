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'ın göndermesine 'den flaş yanıt

'in 10. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlılar, sosyal medyadan Fenebahçe'ye gönderme yapmıştı. Sarı-lacivertliler de Beşiktaş'ın göndermesine yanıt vermekte gecikmedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.11.2020 23:51 Son Güncelleme: 28.11.2020 00:30 ABONE OL
Beşiktaş'ın göndermesine Fenerbahçe'den flaş yanıt

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dev bir derbi oynanacak.

Geçen hafta Gençlerbirliği'ni 5-1 yenen Fenerbahçe ile sahasında Başakşehir'i 3-2'lik skorla geçen Beşiktaş'ın müthiş kapışması öncesi derbi ateşi yanmaya başladı.

Önce Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye hakem hataları üzerinden bir gönderme geldi. Siyah-beyazlılar Twitter hesaplarından, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Twitter... Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş'ın bu paylaşımına Fenerbahçe'nin cevabı ise şöyle oldu: "ALGI; Maç öncesin hakemleri baskı altına almaya çalışarak makus talihini yenmeye çalışmak"

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi

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Beşiktaş'ın göndermesine Fenerbahçe'den flaş yanıt
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