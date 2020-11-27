Beşiktaş'ın göndermesine Fenerbahçe'den flaş yanıt

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dev bir derbi oynanacak.
Geçen hafta Gençlerbirliği'ni 5-1 yenen Fenerbahçe ile sahasında Başakşehir'i 3-2'lik skorla geçen Beşiktaş'ın müthiş kapışması öncesi derbi ateşi yanmaya başladı.
Önce Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye hakem hataları üzerinden bir gönderme geldi. Siyah-beyazlılar Twitter hesaplarından, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Twitter... Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." şeklinde bir paylaşım yaptı.
Beşiktaş'ın bu paylaşımına Fenerbahçe'nin cevabı ise şöyle oldu: "ALGI; Maç öncesin hakemleri baskı altına almaya çalışarak makus talihini yenmeye çalışmak"
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye derbi göndermesi