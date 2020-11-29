Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BB Erzurumspor - Antalyaspor | CANLI ANLATIM

BB Erzurumspor - |

'in 10. haftasında BB Erzurumspor sahasında 'u ağırlıyor. Mücadele öncesi Bb Erzurumspor 8, Antalyaspor ise 9 puanda bulunuyor. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.11.2020 13:26 Son Güncelleme: 29.11.2020 13:35 ABONE OL
BB Erzurumspor - Antalyaspor | CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Ligin iki formsuz ekibini karşı karşıya getiren mücadelede her iki takım da mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıktı. Dadaşlar 5, Antalya da 6 maçlık üç puan hasretini bu 90 dakiak sonunda noktalamak istiyor.

BB. ERZURUMSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
BB. Erzurumspor - Antalyaspor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BB ERZURUMSPOR - ANTALYASPOR MAÇINDA 11'LER
BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, Donald, Obertan, Sissoko, Muhammed, Novikovas, Gomes
Antalyaspor: Ferhat, Veysel, Ersan, Naldo, Kudryashov, Nuri, Ufuk, Amilton, Fredy, Podolski, Jahovic

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA... Hafta içi sokağa çıkma ve şehirlere giriş çıkış yasağı geliyor; İşte kritik iller!
Son dakika haberi: Corona virüsü belirtileri ile ilgili flaş gelişme: Koronavirüs mutasyona uğradı! İşte yeni koronavirüs belirtileri açıklaması!
Bağışıklığı güçlendiriyor! Koronavirüse kalkan oluyor...
Son dakika haberi: Altın fiyatları için ibre tersine döndü! 5 uzmandan dikkat çeken altın fiyatları yorumu ve analizi geldi
Son dakika haberi: Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’nın öpüşme görüntüleri hayranlarını şaşırttı! Nisa'dan olay sonrası ilk açıklama
SON DAKİKA HABERİ | Kan donduran itiraflar: "İntihar etmedim benimle zorla ilişkiye girdi sonra tabancayla vurdu..."
SON DAKİKA: Koronavirüse karşı kekikten sonra ikinci mucize: O da Türkiye'de yetişiyor
Son dakika haberi: Deprem uzmanından kritik uyarı geldi! 7 büyüklüğünde bir deprem olabilir...
Estetik skandalı! Son dakika haberi: Kalça ameliyatı sonrası genç kızın hayatı kabusa döndü
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika haberi: 29 Kasım 2020 Bugün sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
BB Erzurumspor - Antalyaspor | CANLI ANLATIM
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA