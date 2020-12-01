Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Avusturya ekibi Salzburg Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova ile karşılaştı. Mücadeleyi, Salzburg 3-1'lik skorla kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde 3 puanı bulunan Lokomotiv Moskova ile 1 puanı bulunan Salzburg karşı karşıya geldi. Mücadeleyi, Avusturya ekibi 3-1'lik skorla kazandı ve puanını 4'e yükselterek Şampiyonlar Ligi'ndeki son hafta öncesi üçüncülük için avantaj yakaladı.

Salzburg'a galibiyeti getiren golleri 29 ve 41'de Mergim Berisha ile 81'de Karim Adeyemi kaydetti. Lokomotiv Moskova'nın golü ise 79. dakikada Anton Miranchuk'tan geldi.

Shakhtar Donetsk 2-0 Real Madrid | MAÇ SONUCU